Nur einmal war Bayerns Notenschnitt noch schlechter als in Gladbach

Nach dem 0:5 in Gladbach verteilte der kicker entsprechende Noten an die Bayern-Profis. Nur einmal fiel die Bewertung noch schlechter aus.

Seit der Saison 1993/94 verteilt der kicker auch "Halbnoten", also beispielsweise nicht nur die Note 1, sondern auch die 1,5. Regelmäßig dürfen sich gerade Spieler des FC Bayern über solche Bewertungen freuen, nicht so nach dem satten Pokal-Aus in Gladbach am Mittwoch.

Sowohl Dayot Upamecano als auch Lucas Hernandez, Bayerns Innenverteidiger-Duo, kassierte die Note 6, dazu setzte es dreimal die Note 5,5 (Alphonso Davies, Benjamin Pavard, Joshua Kimmich). Insgesamt kommen die Münchner mit einem Schnitt von 5,19 davon, lediglich Manuel Neuer hat vor dem Komma eine 4 stehen.

Schlechter fiel die kicker-Bewertung der Münchner erst einmal aus (Hinweis: Es gab nicht zu allen Pflichtspielen des FC Bayern Noten). Am 8. April 2009 überrollte Pep Guardiolas Barcelona den deutschen Rekordmeister, noch trainiert von Jürgen Klinsmann, im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals und gewann unter anderem dank eines Doppelpacks von Lionel Messi 4:0. Die komplette Viererkette des FCB kassierte dafür die Note 6, außerdem Sechser Mark van Bommel sowie Rechtsaußen Hamit Altintop. Herauskam ein Notenschnitt von 5,54.

Insgesamt fünfmal fiel der Durschnitt mit einer 5 oder schlechter aus, neben den Klatschen in Barcelona und Gladbach auch in Kopenhagen (1991, Ergebnis: 2:6, Schnitt: 5,17), in Frankfurt (2019, 1:5, 5,17) und gegen Bremen (2008, 2:5, 5,12). Auch beim letztgenannten Spiel stand Klinsmann an der Seitenlinie.