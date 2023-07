Nur eine WM-Touristin, oder mehr? Minges traumhafter Weg nach Australien

Mittelfeldspielerin Janina Minge hat ein traumhaftes Jahr hinter sich und gehört sogar zum DFB-Tross bei der WM in Australien. Nun droht jedoch die Heimreise ohne ein Spiel gemacht zu haben. Langfristig allerdings sind ihre Perspektiven glänzend.

Janina Minge beim Training in Wyong. picture alliance / Eibner-Pressefoto

Von der WM in Australien berichtet Jim Decker

Am letzten Tag des Trainingslagers in Herzogenaurach, gefühlte Momente nur vor dem Abflug nach Australien, nahm Martina Voss-Tecklenburg nochmal Janina Minge zur Seite. Die Bundestrainerin verkündete ihrer Mittelfeldspielerin, dass auch für sie ein Ticket zur Weltmeisterschaft gebucht wurde. Eine faustdicke Überraschung - auch wenn Minge eigentlich gar kein Teil des offiziellen Kaders ist.

23 Spielerinnen darf die Bundestrainerin während des Turniers einsetzen. Aber was, wenn sich vor dem ersten Spiel kurzfristig jemand verletzen sollte? Die lange Anreise und das Problem mit dem Jetlag machen Nachnominierungen kompliziert. Zumal Voss-Tecklenburg vor der Abreise noch um die angeschlagenen Marina Hegering und Lena Oberdorf bangen musste. Also lieber mit einem Back-up anreisen: Minge.

Eine Überraschung und gute Argumente

"Ich habe nicht damit gerechnet, also überhaupt gar nicht damit gerechnet", sagt Minge etwa eine Woche nach der Nachricht, während sie tatsächlich vor dem DFB-Teamhotel im australischen Wyong steht und wie alle regulären Kadermitglieder trainiert. "Deswegen war es auf jeden Fall auch eine Riesenüberraschung für mich."

Dabei hatte sie bereits die ganze Saison über stark aufgespielt. Für den SC Freiburg erzielte sie neun Treffer in 22 Ligaspielen und führte zwischenzeitlich sogar die Torjägerinnen-Liste an, obwohl sie als Mittelfeldspielerin eingesetzt wird. Im November nominierte "MVT" Minge erstmals für die Nationalelf. Gleich bei ihrem zweiten Einsatz, in der Vorbereitungsphase im Test gegen Vietnam (2:1), erzielte sie nach einer engagierten Vorstellung den Treffer zum 2:0.

Der Blick geht auf die anderen

Gute Argumente, die Minge bis nach Australien brachten. "Das ist auf jeden Fall etwas Besonderes", sagt die 24-Jährige. "Professioneller und aufregender" gehe es beim DFB zu als daheim in Freiburg. "Ich freue mich genauso als 24. Spielerin hier dabei zu sein, weil ich einfach alles, ja, alles drumherum so voll miterleben darf", findet Minge und sagt mit Blick auf die weite Anreise: "Australien ist natürlich auch ein sehr, sehr besonderes Land. Da kommt man nicht alle Tage hin."

Aber womöglich schnell wieder weg. Sollte Oberdorf keinen Rückschlag im Genesungsprozess nach ihrer Oberschenkelverletzung erleiden und sich auch sonst niemand verletzen, wäre kein Platz für Minge im WM-Kader. "Einerseits wünscht man niemandem was Böses. Andererseits ist klar, du kannst nur hier bleiben, wenn jetzt noch eine Spielerin ausfällt", weiß Minge.

Weitere Chancen dürften kommen

Ein Rückflugticket hat sie trotzdem noch nicht gebucht. "Ich mache es, wie es kommt", sagt die Spielerin, die mehr als eine WM-Touristin ist. Derzeit ist die Polizistin vom Streifendienst freigestellt, der Sportförderung sei Dank. Ob Minge sich noch das riesige Land und ein paar Partien des Turniers anschaut, dass sie wohl um Haaresbreite verpassen wird?

"Im Verein geht auch die Vorbereitung wieder los", sagt sie pflichtbewusst. Seit Anfang Juli trainieren die Breisgauerinnen wieder, ihre Nationalspielerin könnte der Sport-Club wohl gut gebrauchen. Und womöglich kommen ja in der Zukunft noch weiteren Chancen auf große Turniere.

"Das sind Erfahrungen, die man auch für die Zukunft auf jeden Fall mitnehmen kann", sagt Minge über die Eindrücke aus Down Under. Sollte es für sie so weitergehen wie zuletzt, wird die Bundestrainerin nicht nur einmal ein Turnier-Ticket für Janina Minge gebucht haben.