Nur ein Spiel Sperre: Maglica fehlt den Lilien gegen seinen Stammklub

Aufsteiger SV Darmstadt 98 muss nach der Roten Karte gegen Matej Maglica (24) nur ein Spiel auf den Innenverteidiger verzichten.

Das Strafmaß gab der DFB am Montagnachmittag bekannt. Maglica war am Sonntag nach einem Eingriff des VAR in der 49. Minute wegen eines vermeintlichen Handspiels mit glatt Rot des Feldes verwiesen worden. Darmstadt verspielte daraufhin eine 3:0-Führung gegen Borussia Mönchengladbach, die Partie endete 3:3.

Wie Darmstadt in einer Pressemitteilung verlauten ließ, habe das DFB-Sportgericht sich für die Ein-Spiel-Sperre entschieden, da schon im Strafantrag des DFB-Kontrollausschusses "Zweifel an der Offensichtlichkeit der Torchance" eingeräumt wurden. Ansonsten hätte Maglica wohl für zwei Spiele gesperrt werden müssen.

"Rot und Strafstoß" von Referee Timo Gerach (kicker-Note 2,5) hatte der kicker bereits als "sehr harte Entscheidungen, die aber noch im Ermessensspielraum lagen", bezeichnet. Gelb wäre aber ebenso vertretbar gewesen.

Der 24-jährige Kroate wird somit die kommende Begegnung am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei seinem Stammklub VfB Stuttgart, der ihn vor der Saison nach Hessen verlieh, verpassen. Der SV Darmstadt 98 hat dem Urteil bereits zugestimmt.