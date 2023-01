Nur ein Sieg zum Start: Labbadias Auftaktspiele in der Bundesliga

Wenn der VfB Stuttgart am Samstag auf Mainz 05 trifft, kehrt Bruno Labbadia auf die Bundesliga-Bühne zurück. Ein Rückblick, wie seine bisherigen Auftaktspiele auf der Trainerbank liefen.

16. August 2008: Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2:3 (1:2)

Willkommen in der Bundesliga. Bayer Leverkusen ist Bruno Labbadias erster Verein als Trainer in der höchsten deutschen Spielklasse. Zuvor coachte der 328-fache Bundesliga-Spieler den damaligen Regionalligisten Darmstadt 98 und Zweitligist Greuther Fürth. Die Werkself sollte Labbadia bestenfalls ins internationale Geschäft führen, erlitt zum Auftakt aber einen ersten Rückschlag. Beim 2:3 gegen den BVB machte ein Doppelpack von Nelson Valdez den Unterschied, Tore von Stefan Kießling und Patrick Helmes reichten nicht aus für einen Punktgewinn.

Am Ende der Saison wurde Leverkusen nur Neunter. Im Pokal schaffte es Bayer jedoch immerhin ins Pokalfinale, wegen interner Differenzen wollte Labbadia aber nicht weitermachen.

9. August 2009: SC Freiburg - Hamburger SV 1:1 (0:1)

Der Hamburger SV nutzte die Gunst der Stunde und kaufte Labbadia aus seinem Vertrag. Dank Platz fünf in der Vorsaison waren die Hanseaten international vertreten. Zum Start holte der HSV in Freiburg einen Punkt, ein früher Treffer von Jonathan Pitroipa genügte den Rothosen nicht. Ebenso nicht genügend waren die Leistungen über die gesamte Saison. Im damaligen UEFA-Cup schaffte es der HSV zwar ins Halbfinale, in der Liga aber nicht ins internationale Geschäft. Nach einem 1:5 gegen Hoffenheim am 32. Spieltag trennte man sich vorzeitig von Labbadia.

19. Dezember 2010: VfB Stuttgart - FC Bayern München 3:5 (0:3)

Lange ohne Verein war Labbadia nicht, kurz vor Weihnachten beerbte er Jens Keller beim VfB Stuttgart. Unter Labbadia schlug Stuttgart in der UEFA-Cup-Gruppenphase Odense BK zunächst mit 5:1, ehe es für den Tabellen-17. in der Liga direkt gegen den FC Bayern, der aber ebenfalls nur enttäuschender Sechster war, ging. Eine Chance hatten die Schwaben dennoch nicht, bereits zur Pause führten die Münchner durch Treffer von Mario Gomez, Thomas Müller und Franck Ribery mit 3:0. Zwar gelangen dem VfB nach Wiederanpfiff noch drei Treffer, weil aber Gomez an diesem Abend einen Dreierpack schnürte, verlor Labbadia sein Debüt am Neckar mit 3:5.

Den Klassenerhalt schaffte Stuttgart dennoch, in den folgenden beiden Spielzeiten führte Labbadia den VfB sogar in den UEFA-Cup - 2013/14 dank des Finaleinzugs im DFB-Pokal in der Vorsaison. In die Gruppenphase schaffte es Stuttgart aber nicht. Weil auch die ersten drei Liga-Spiele verloren gingen, war Labbadias erstes Kapitel beim VfB nach insgesamt 119 Spielen beendet.

19. April 2015: Werder Bremen - Hamburger SV 1:0(0:0)

Comeback beim HSV: Weil die Hanseaten tief im Abstiegskampf steckten, musste Labbadia erneut als Feuerwehrmann dienen. Einen herben Rückschlag gab es aber direkt zu Beginn seiner zweiten Amtszeit an der Elbe, im Nord-Derby gegen Bremen verlor Hamburg durch einen verwandelten Elfmeter von Franco di Santo mit 0:1.

Drei der letzten fünf Saisonspiele wurden aber gewonnen, was den HSV in die Relegation hievte. Dort gelang gegen den Karlsruher SC noch dramatisch der Klassenerhalt. Die Spielzeit 2015/16 beendete Hamburg im gesicherten Mittelfeld auf Platz zehn, weil 2016/17 aber vier der ersten fünf Partien verloren gingen, musste Labbadia erneut gehen.

23. Februar 2018: 1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg 1:1(1:1)

Fast 17 Monate war Labbadia ohne Verein, dann meldete sich der abstiegsbedrohte VfL Wolfsburg - einmal mehr musste Labbadia die Kohlen aus dem Feuer holen. Bei den Wölfen holte er zum Auftakt einen Punkt in Mainz, trotz früher Führung durch Josip Brekalo gaben die Niedersachsen den Sieg noch aus der Hand. Sonderlich erfolgreich war Wolfsburg auch in der Restsaison nicht mehr, nur acht Punkte aus zehn Spielen bedeutete die Relegation - dort bewahrte Labbadia auch die Wölfe vor dem Gang in Liga zwei.

Im darauffolgenden Jahr krempelte Labbadia den VfL um und führte ihn dank Platz sechs in die Europa League. Den auslaufenden Vertrag verlängerte Labbadia aber nicht, nach Ende der Saison 2018/19 war Schluss in Wolfsburg.

16. Mai 2020: TSG Hoffenheim - Hertha BSC 0:3 (0:0)

Labbadias Qualitäten im Abstiegskampf waren im Sommer 2020 auch bei Hertha gefragt, der Hauptstadtklub trennte sich in der Corona-Pause von Alexander Nouri. Dieser Schachzug ging zunächst voll auf, die Alte Dame gewann das erste Spiel nach der langen Pause deutlich mit 3:0 in Hoffenheim - ein Eigentor von Kevin Akpoguma sowie Treffer von Vedad Ibisevic und Matheus Cunha sorgten für Labbadias ersten und bisher einzigen Debüt-Sieg als Bundesliga-Trainer. Weil bis Saisonende drei weitere Siege folgten, hielt Hertha die Klasse.

2020/21 holte Hertha unter Labbadia in 18 Liga-Spielen nur vier Siege, nach einem 1:4 zuhause gegen Bremen folgte die Trennung.

21. Januar 2023: VfB Stuttgart - 1. FSV Mainz 05

Nun ist Labbadia wieder in Stuttgart - dort, wo er in seiner Trainerkarriere die meisten Spiele als Chefcoach verantwortete. Wieder soll der 56-Jährige den VfB vor dem Abstieg in die 2. Liga bewahren, bisher gelang ihm das bei jedem seiner Vereine. Ein guter Start am Samstag gegen Mainz (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) würde das Vorhaben sicher erleichtern.