Nur ein Kalender ist voll: Das Restprogramm von Arsenal und ManCity

Arsenal und Manchester City liefern sich einen Zweikampf um den Premier-League-Titel 2022/23. Auf wen treffen die Anwärter an den restlichen Spieltagen noch?

An diesem Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) könnte eine Vorentscheidung im Kampf um den Meistertitel in der Premier League fallen: Titelverteidiger Manchester City empfängt mit fünf Punkten weniger, aber noch zwei mehr zu absolvierenden Spielen Tabellenführer FC Arsenal. Doch auch danach sind noch einige Punkte zu vergeben. So sieht das Restprogramm der Meisteranwärter aus:

Arsenal:

Manchester City (A)

FC Chelsea (H)

Newcastle United (A)

Brighton & Hove Albion (H)

Nottingham Forest (A)

Wolverhampton Wanderers (H)

Manchester City:

Arsenal (H)

FC Fulham (A)

West Ham United (H)

Leeds United (H)

FC Everton (A)

FC Chelsea (H)

Brighton & Hove Albion (A)

FC Brentford (A)

Angesichts der jüngsten Formkurve - Arsenal spielte dreimal hintereinander nur unentschieden, ManCity ist seit 16 Pflichtspielen ungeschlagen und gewann 13 davon - gilt die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola inzwischen trotz des Rückstands bei den englischen Medien und Buchmachern als Favorit auf den Titel. Und das Restprogramm passt dazu.

Ausschließlich englische Wochen für ManCity

Zwar hat ManCity ausschließlich englische Wochen vor sich und dabei am 9. und 17. Mai auch noch die beiden Champions-League-Halbfinalduelle gegen Real Madrid zu bestreiten (und am Saisonende das FA-Cup-Endspiel gegen Manchester United), während sich Arsenal mit mehr Ruhepausen voll auf die Liga konzentrieren kann und mindestens fünf Pflichtspiele weniger vor sich hat. Dennoch scheinen eher die Gegner der Gunners Stolperstein-Potenzial zu haben. Insbesondere das Gastspiel beim Tabellendritten Newcastle am 7. Mai könnte es in sich haben. Nur auf Chelsea und Brighton treffen beide Rivalen noch.

Am 28. Mai (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) steigt der finale Premier-League-Spieltag - womöglich mit dem entscheidenden Fernduell um die Meistertrophäe, die Arsenal letztmals 2004, ManCity dagegen in vier der letzten fünf Saisons gewann. Und erst vier Tage vorher wird die Tabelle "begradigt" sein. Das Gastspiel in Brighton am 24. Mai ist für ManCity das zweite noch ausstehende Nachholspiel neben dem Duell mit West Ham am 3. Mai.