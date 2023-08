Nur ein Jahr nach RB-Abschied: Bournemouth zahlt 25 Millionen für Adams

Tyler Adams (24) hat eine neue sportliche Heimat gefunden. Der US-Amerikaner, der erst vor einem Jahr zu Leeds United gewechselt war, trägt ab sofort das Trikot des AFC Bournemouth.

Eigentlich hätte er Teil des großen Kaderumbruchs beim FC Chelsea werden sollen, der Wechsel aber zerschlug sich kurz vor dem Abschluss. Deswegen nutzte Bournemouth nun die Ausstiegsklausel im Vertrag von Tyler Adams, um den US-Amerikaner von Leeds United loszueisen. Der Premier-League-Absteiger erhält dem Vernehmen nach eine Ablösesumme in Höhe von rund 25 Millionen Euro - also nur etwas mehr als den Betrag, den RB Leipzig nach kicker-Informationen im Sommer 2022 überwiesen bekommen hatte.

Bei den Cherries, die am Samstag ihr Gastspiel beim FC Liverpool trotz Führung am Ende mit 1:3 verloren hatten, erhält der 36-malige US-amerikanische Nationalspieler (ein Tor) einen Fünfjahresvertrag bis 30. Juni 2028. Bei Bournemouth, das zum Premier-League-Auftakt beim 1:1 gegen West Ham United zumindest einen Punkt ergattert hatte, trägt Adams künftig die Rückennummer 18.

Blake: "Ein Spieler, den wir schon lange bewundern"

Dem sechsten US-Amerikaner der Vereinsgeschichte soll im Mittelfeld eine zentrale Rolle zukommen. Neill Blake, Geschäftsführer in Bournemouth, gestand nach der Vertragsunterschrift: "Tyler ist ein Spieler, den wir schon lange bewundern. Es ist hinlänglich bekannt, dass sein Talent in diesem Transferfenster von anderen Vereinen erkannt wurde. Dass er nun beim AFC Bournemouth unterschreibt, zeigt, wie ehrgeizig wir als Verein sind."

Adams sei eine "große Bereicherung für unseren Kader", wie es Blake nannte. Den Mittelfeld-Antreiber hatte Leipzig im Winter 2018 von den New York Red Bulls losgeeist, in dreieinhalb Jahren bei den Sachsen absolvierte Adams insgesamt 103 Pflichtspiele (zwei Tore). In seiner letzten Saison bei RB machte er 24 Bundesliga-, vier DFB-Pokal-, vier Europa-League- und fünf Champions-League-Spiele.

Bei Leeds war Adams in der Saison 2022/23 gesetzt, absolvierte 24 Premier-League-Spiele - alle von Beginn an -, ehe ihn eine Oberschenkelverletzung Mitte März außer Gefecht setzte. Nun soll er das Spiel der Cherries lenken.