Nur ein Ausrutscher? Saloniki als Chance zum Stimmungsumschwung

Beim 1:2 gegen Stuttgart wirkte die Eintracht in der zweiten Hälfte seltsam blutleer, so als hätte ihr jemand den Stecker gezogen. Kann sie in der Conference League gegen PAOK Saloniki den Schalter wieder umlegen?

Die schweren Ausschreitungen beim Heimspiel gegen den VfB Stuttgart dominierten die Diskussionen der vergangenen Tage, der Fußball rückte in den Hintergrund. Das wird sich spätestens am Donnerstag ändern, wenn die Eintracht in der Conference League den Tabellenführer der Gruppe G PAOK Saloniki empfängt. Um Gruppensieger zu werden und damit direkt ins Achtelfinale einzuziehen, muss Frankfurt gewinnen. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass PAOK am 6. Spieltag zu Hause gegen HJK Helsinki Federn lässt. Zieht die SGE jetzt nicht an den Griechen vorbei, ist der Zug wahrscheinlich abgefahren.

Wie wichtig ist die Anfeuerung der Fans?

Die große Frage ist, ob die erste Heimniederlage in der Bundesliga seit dem 1:2 gegen Borussia Dortmund am 29. Oktober 2022 Spuren hinterlässt. Saisonübergreifend waren die Hessen 15 Bundesliga-Heimspiele ungeschlagen geblieben. Welchen Einfluss der Stimmungsboykott infolge der Ausschreitungen hatte, lässt sich nicht seriös bewerten. Laut Torhüter Kevin Trapp seien die Fans ein "Riesenfaktor". Und auch Trainer Dino Toppmöller betont: "Natürlich ist es ein enormer Vorteil, wenn wir diesen Support haben. Die Zuschauer geben uns eine unfassbare Energie und sind mit Sicherheit ein Grund, weshalb die Eintracht ein Jahr kein Heimspiel verloren hat." Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass die SGE in der Geisterspiel-Saison 2020/21 trotz der fehlenden Unterstützung keine einzige Heimniederlage kassierte (zehn Siege, sieben Remis).

"Wir müssen die Fehler minimieren"

Sorgen bereitet die nachlassende defensive Stabilität. Am 9. Spieltag kassierte die Mannschaft drei Gegentore gegen Dortmund (3:3), am 11. Spieltag zwei in Bremen (2:2) und nun abermals zwei gegen Stuttgart (1:2). Vor dem Spiel gegen den BVB gab es in acht Partien lediglich sechs Gegentore. Gegen Stuttgart agierte das Team in der Torentstehung vor allem auf den Flügeln (Buta, Max, Dina Ebimbe) äußerst zweikampfschwach, beim zweiten Gegentreffer fehlte zudem die Zuordnung im Zentrum. "Beide Tore waren zu verteidigen, wir müssen die Fehler minimieren", fordert Sportvorstand Markus Krösche. Auch der Ausfall von Abwehrchef Robin Koch (Wadenverletzung) kostet das Team offenkundig Stabilität.

Hatte die Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf häufig Nehmerqualitäten bewiesen, kam sie diesmal nach dem zweiten Gegentreffer nicht mehr zurück. Auch die Wechsel in der zweiten Hälfte verpufften. "Wir konnten nie richtig Druck aufbauen, weil wir zu viele kleine, leichte technische Fehler hatten", analysiert Toppmöller. Krösche konstatiert: "Wir haben nicht mehr die Energie auf den Platz bekommen und zu langsam Fußball gespielt - als wäre der Stecker gezogen gewesen." Das erstaunte vor allem deshalb, weil sich das Team vom frühen Rückstand in der ersten Hälfte nicht beirren ließ und mit Dauerdruck reagierte.

Die Chance zum Stimmungsumschwung

Vielleicht kommt das Spiel gegen PAOK Saloniki genau zur richtigen Zeit. Mit einem Sieg in einem stimmungsvollen Waldstadion und der Eroberung der Tabellenführung könnte die Eintracht endlich wieder für positive Schlagzeilen sorgen - vorausgesetzt, es bleibt neben dem Platz friedlich. Mit den Spielen in Augsburg, in Saarbrücken (DFB-Pokal) und gegen die Bayern wartet auf die Hessen danach eine knackige Woche, für die das Team eine breite Brust braucht. In jedem Fall wird die Leistung gegen Saloniki einen Fingerzeig liefern, ob der Einbruch gegen Stuttgart nur ein Ausrutscher war oder tiefere Spuren hinterlassen hat.