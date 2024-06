Nur drei knacken die 2.000er-Marke: Die Zuschauer der 2. Handball-Bundesliga

Die HSG Nordhorn-Lingen konnte einmal mehr die meisten Zuschauer in der 2. Handball-Bundesliga anziehen und als einer von nur drei Klubs die 2.000er-Marke knacken. Ein Verein blieb unter der Marke von 1.000 Zuschauern pro Partie.

Ganz an den Zuspruch aus der Zeit vor Corona kommt das Unterhaus nicht heran. In der abgebrochenen Spielzeit 2019/20 hatte man mit durchschnittlich 1.863 Zuschauern pro Partie den größten Zuspruch der vergangenen zehn Jahre. Damals führten allerdings auch die heutigen Erstligisten HSV Hamburg (3.539) und VfL Gummersbach (2.991) das Feld an.

Nimmt man aber auch mal die aktuellen Klubs aus der 2. Handball-Bundesliga, dann konnten 2019/20 noch der ASV Hamm-Westfalen und der HSC 2000 Coburg mehr als 2.400 Besucher pro Partie anlocken. Sieben Klubs hatten einen Schnitt von über 2.000 Zuschauern.

Neben Nordhorn-Lingen und Hamm kann aktuell nur Aufsteiger SG BBM Bietigheim einen derartigen Schnitt aufweisen. Coburg ist ebenso knapp gescheitert wie der HC Elbflorenz.

Gegenüber der Vor-Corona-Zeit hat vor allem auch der TUSEM Essen Zuschauer verloren: Fast 20 Prozent. Der Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet stieg 2020 in die 1. Bundesliga auf, lieferte nun eine Spielzeit im Liga-Mittelfeld ab.

Meister Potsdam befindet sich ebenso wie Erstliga-Absteiger GWD Minden mit etwas weniger als 1.500 Zuschauern im unteren Mittelfeld. Zwischen den Absteigern EHV Aue und TuS Vinnhorst hat sich am unteren Ende der Zuschauergunst auch der TV Hüttenberg platziert.

chs

Zuschauer 2. Handball-Bundesligs 2023/24

Platz. Verein Gesamt Schnitt 1 HSG Nordhorn-Lingen 37.335 2.196 2 ASV Hamm-Westfalen 35.523 2.089 3 SG BBM Bietigheim 34.215 2.012 4 HSC 2000 Coburg 33.683 1.981 5 HC Elbflorenz 33.521 1.971 6 TV Großwallstadt 30.040 1.767 7 Eulen Ludwigshafen 29.450 1.732 8 VfL Lübeck-Schwartau 28.440 1.672 9 TUSEM Essen 28.154 1.656 10 Dessau-Roßlauer HV 26.635 1.566 11 GWD Minden 25.445 1.496 12 1. VfL Potsdam 24.837 1.461 13 TSV Bayer Dormagen 22.868 1.345 14 TuS N-Lübbecke 22.446 1.320 15 VfL Eintracht Hagen 21.434 1.260 16 EHV Aue 20.773 1.221 17 TV Hüttenberg 19.930 1.172 18 TuS Vinnhorst 10.888 640

Zuschauerschnitt 2. Handball-Bundesliga im Jahresvergleich