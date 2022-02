Nur Diogo Jota trübt Klopps Laune

Es sei erst "Halbzeit", warnt Jürgen Klopp. Doch an Liverpools 2:0-Sieg bei Inter Mailand gefiel dem Trainer nur ein Vorfall nicht.

Seine Joker brachten in Mailand die Wende: Liverpool-Trainer Jürgen Klopp. imago images/Uk Sports Pics Ltd

Sadio Mané und Mohamed Salah sind zurück vom Afrika-Cup, jetzt aber droht dem FC Liverpool die nächste Absenz im Angriff: Diogo Jota musste das Champions-League-Achtelfinalhinspiel bei Inter Mailand am Mittwochabend vorzeitig beenden.

Der formstarke Portugiese, der in dieser Saison wettbewerbsübergreifend bereits 17-mal getroffen hat, konnte im zweiten Durchgang nicht mehr mitwirken. "Sein Knöchel war zur Pause geschwollen, deswegen mussten wir wechseln", berichtete Trainer Jürgen Klopp nach dem Spiel. Die Schwellung sei "kein gutes Zeichen, aber wir müssen abwarten. Morgen werden wir es so früh wie möglich untersuchen."

Klopp lobt die "perfekte Reaktion" seiner Elf

Inter hatte Liverpool zeitweise vor ernste Probleme gestellt und unter Dauerdruck gesetzt. Der für Diogo Jota eingewechselte Roberto Firmino brachte mit seinem Tor in der 75. Minute dann aber die Gäste in Position. Und weil in der Schlussphase auch noch Salah traf (83.), kann Klopp mit einer souveränen 2:0-Führung ins Rückspiel am 8. März gehen.

"Es ist erst Halbzeit", warnte der Trainer in gewohnter Manier, lobte aber die "leidenschaftliche" Defensivarbeit und die "perfekte Reaktion" seiner Elf. "Ich bin mit allem zufrieden - abgesehen davon, dass Diogo runter musste."

Zum Auswärtssieg trugen vor allem die Joker bei: Während Winterneuzugang Luis Diaz gleich einige gute Szenen hatte und Klopp mit seiner "natürlichen" Fähigkeit, sofort im Spiel zu sein, überzeugte, bescheinigte der Trainer Roberto Firmino Anlaufschwierigkeiten.

"Er hat Zeit gebraucht, um reinzukommen, weil er die Bälle in den schwierigsten Regionen bekommen hat", erklärte Klopp - und doch machte der Ex-Hoffenheimer mit seinem Tor den Unterschied: "Als er getroffen hatte, konnte man sehen, wie das Selbstvertrauen zurückkommt, und auf einmal war der Ball wieder unser Freund."

Liverpool luchste Inter die Spielkontrolle ab - und bringt mit Diogo Jotas Knöchel nur eine Sorge mit zurück nach England.