"Nur dieses eine Ziel": Neuer und Bierhoff im Einklang

Am Samstag folgt der Auftakt ins WM-Jahr. Der soll ebenso erfolgreich verlaufen wie dann das sportliche Ende 2022 - der WM-Titel soll her. Daran lassen Kapitän Manuel Neuer und Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff keine Zweifel.

Nach der sportlichen Einheit mit einem Rumpfkader auf dem Trainingsgelände in Frankfurt steht am Dienstagabend der nächste offizielle Termin an für Bundestrainer Hansi Flick und seine Nationalspieler: Die Menschenrechtsorganisationen Amnesty International und Human Rights Watch haben sich angekündigt. Der Start ins WM-Jahr soll mit den Tests gegen Israel und in den Niederlanden nicht nur sportlich gestaltet werden, sondern auch eine Vorbereitung auf den Austragungsort Katar sein. "Wir wollen diese Einblicke von Profis vermittelt bekommen", sagt Manuel Neuer.

Es gibt für mich nur dieses eine Ziel. Und wir brauchen auch Visionen. Manuel Neuer

Der Kapitän rückte auf der ersten Pressekonferenz dieses Kalenderjahres jedoch auch den Wert dieser sportlich eher nachrangigen Tests in den Mittelpunkt. Obwohl die Aufgaben in der Nations League im Juni mit Duellen gegen England und Italien attraktiver sind als vor allem das Spiel in Sinsheim am Wochenende, betont Neuer: "Wir hatten unter dem neuen Trainerteam einen guten Start und wollen daran anknüpfen." Seine im alten Jahr geäußerte Zielsetzung "Titelgewinn" unterstreicht er nochmals deutlich: "Wir müssen uns wieder ganz anders präsentieren als bei den letzten beiden Turnieren. Es gibt für mich nur dieses eine Ziel. Und wir brauchen auch Visionen. Das haben wir uns als Mannschaft auf die Fahnen geschrieben."

Eine Herangehensweise, die Oliver Bierhoff ausdrücklich goutiert. Der Nationalmannschaftsmanager sieht das DFB-Team im Vorfeld zwar nicht in der Rolle des unumstößlichen Turnierfavoriten, er unternimmt zum Start aber auch nicht den Versuch, künstlich die Erwartungen herunterzuschrauben. Neuers Zielsetzung nennt er daher "realistisch. Wir haben Top-Spieler, die bei diversen Champions-League-Teilnehmern spielen."

Und die Reihenfolge in den kommenden Monaten bis zum Turnier soll hilfreich sein, um beim Höhepunkt im November auch in Höchstform zu sein. "Wir haben jetzt diese zwei Tests, dann die Steigerung mit den sehr anspruchsvollen Aufgaben in der Nations League vor der Krönung im Winter. Diese Steigerung", ist der frühere Torjäger sicher, "wird der Mannschaft guttun. Der Juni ist schon wie ein kleines Turnier, er wird wichtig, um die Mannschaft weiter zu prägen."

Bierhoff glaubt fest an ein Wirtz-Comeback bei der WM

Leverkusens Florian Wirtz ist nach seinem frisch erlittenen Kreuzbandriss bei den ersten DFB-Terminen außen vor, zum Start ins WM-Jahr macht Bierhoff aber deutlich, dass er dennoch ausdrücklich auf das Offensiv-Juwel setzt. "Ich bin absolut überzeugt davon, dass er es bis zur WM schafft."

