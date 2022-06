Nur die Männer bangen: Drei deutsche Teams auf K.-o.-Runden-Kurs

Die deutschen Beachvolleyball-Teams Svenja Müller/Cinja Tillmann, Karla Borger/Julia Sude und Sandra Ittlinger/Isabel Schneider sind bei der WM in Rom ungeschlagen und können für die K.-o.-Runde planen. Die drei Duos kamen am Sonntag in ihren zweiten Vorrundenspielen jeweils zu ihren zweiten Siegen.

Noch ungeschlagen: Cinja Tillmann und Svenja Müller (re.). IMAGO/Beautiful Sports