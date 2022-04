Nur die Ablöse ist noch offen: Wimmer wird ein Wolfsburger

Nun ist es offiziell: Patrick Wimmer wechselt von Arminia Bielefeld zum VfL Wolfsburg, wo der Österreicher einen Vertrag bis 2027 unterschrieb. Nur die Ablöse ist noch offen.

Erst am vergangenen Samstag war Patrick Wimmer in Wolfsburg zu Gast, der Nachmittag in der Volkswagen-Arena gestaltete sich jedoch wenig freudig für den Österreicher, der mit Arminia Bielefeld das Kellerduell mit dem VfL 0:4 verlor. In der nächsten Saison wird der Offensivmann nun häufiger vor Ort sein - Wimmer, der in Bielefeld bis 2025 unter Vertrag stand, unterschrieb bei den Niedersachsen einen Vertrag bis 2027 und ist nach Jakub Kaminski, der für zehn Millionen Euro von Lech Posen kommt, der zweite Wolfsburger Neuzugang für den Sommer.

Wimmer entscheidet über die Ablöse ein Stück weit auch selbst

Wie viel Wimmer kostet, darüber entscheidet der Leistungsträger des Ostwestfalen ein Stück weit auch selbst. Gelingt ihm mit der Arminia der Klassenerhalt, bringt der Flügelspieler, der bevorzugt über die rechte Seite angreift und über eine Ausstiegsklausel verfügt, sieben Millionen Euro ein. Bei einem Abstieg verringert sich die Ablöse auf fünf Millionen. So oder so ein gutes Geschäft für den DSC, der im vergangenen Sommer 500.000 Euro an Austria Wien überweis, nun aber wohl auch einen Teil der Ablöse an die Österreicher weiterreichen muss.

"Er ist vielseitig einsetzbar, kann bevorzugt auf beiden offensiven Außenbahnen, aber auch als zweite Spitze oder als Rechtsverteidiger eingesetzt werden", freut sich VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer auf Wimmer, der "Wucht, Dynamik und Tempo" mitbringt. "Außerdem verfügt er über eine tolle Schusstechnik, spielt unbekümmert auf, kreiert Chancen und hat ein Auge für seine Mitspieler."

Klassenerhalt mit Bielefeld hat Priorität

Mit drei Toren und acht Vorlagen ist Wimmer in seiner Debütsaison in der Bundesliga der Arminia-Topscorer, der in Wolfsburg nun den nächsten Karriereschritt machen will. Und auch wenn sein künftiger Klub noch etwas tiefer für ihn in die Tasche greifen müsste, hat für Wimmer nach Klärung der Zukunft nur eines Priorität: der Klassenerhalt mit Bielefeld.

Thomas Hiete