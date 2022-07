Nur der HSV? Warum Seeler eine Partie für Cork Celtic bestritt

587 Vereinsspiele absolvierte Uwe Seeler für seinen HSV - und eines für Cork Celtic. Wie es dazu kam und warum die Iren ihn trotz einer Packung auch dort in guter Erinnerung behalten haben.

Uwe Seeler 1978 mit Günter Netzer bei einem Altherrenspiel des HSV. Vom Kick in Cork gibt es nur in irischen Archiven Bildmaterial. imago/United Archives

Von Januar 1946 bis Mai 1972 war Uwe Seeler einzig und allein für seinen HSV aktiv, mit einem Abschiedsspiel gegen eine Weltauswahl verabschiedete sich "Uns Uwe" vom aktiven Fußball - um doch noch mal ein mehr als überraschendes "Comeback" zu feiern.

Gut sechs Jahre später, am 23. Mai 1978, schnürte Seeler für eine Partie die Schuhe für den irischen Klub Cork Celtic. Der Sportartikelhersteller Adidas, mit dem Seeler beruflich verbunden war, hatte den damals 41-Jährigen um diesen Gefallen gebeten. Mit dabei war übrigens auch sein früherer Mitspieler und Adidas-Kollege Franz-Josef Hönig.

Seeler kam in dem Glauben, dem damals finanziell angeschlagenen Klub aus Cork mit einem Gastspiel-Auftritt einen Gefallen zu tun. Eines der wenigen existierenden Fotos zeigt ihn in einem Trikot mit übergroßem Adidas-Logo auf der Brust. Der "alterslose Uwe Seeler", wie es in der Bildunterschrift heißt, bestreitet gerade einen Zweikampf.

Ihm war allerdings nicht bewusst, dass es sich bei der Partie nicht um einen Freundschaftskick handelte, sondern um ein Punktspiel. Cork war mittels einer Gastspielgenehmigung in der Lage, den Alt-Star auflaufen zu lassen. Der Gegner Shamrock Rovers war also nicht sonderlich interessiert daran, Seeler den Roten Teppich auszubreiten, dem Vernehmen nach soll es ordentlich zur Sache gegangen sein. Die Shamrock Rovers gewannen mit 6:2. Die beiden Tore für Cork erzielte: Uwe Seeler.

Seelers zwei atemberaubende Tore werden lange in Erinnerung bleiben, wenn alles andere verblasst ist. Der "Cork Examiner"

Doch nicht nur, dass er die Tore erzielte, sondern vor allem, wie, versetzte die grüne Insel in Entzücken. "Die Shamrock Rovers haben Cork Celtic in der Liga gestern in Turner's Cross deklassiert, aber einige herausragende fußballerische Leistungen von ihnen konnten Celtics Gastspieler Uwe Seeler nicht in den Schatten stellen", schrieb die "Irish Times". "Der legendäre westdeutsche Ex-WM-Star erzielte in der zweiten Halbzeit innerhalb von zwei Minuten zwei der schönsten Tore der Saison und verschaffte den wenigen Zuschauern einen einmaligen Blick auf seine berühmten Talente. Nach 57 Minuten zeigte er mit einem Volleyschuss mit dem rechten Fuß, der Torhüter Alan O'Neill aus 18 Metern bezwang, eine verheerende Schusskraft, und nur zwei Minuten später traf er erneut mit einem akrobatischen Fallrückzieher von der Strafraumgrenze aus."

Auch der "Cork Examiner" überschlug sich vor Begeisterung. "Die Genialität von Uwe Seeler übertraf alles andere in diesem Bass-League-Spiel in Turner's Cross", hieß es dort. "Seelers zwei atemberaubende Tore werden lange in Erinnerung bleiben, wenn alles andere verblasst ist."

Am liebsten hätten sie Seeler gar nicht mehr gehen lassen, wie er später erzählte: "Ich habe zwar verloren, aber zwei Tore geschossen, und der Verein wollte mich unbedingt behalten. Ich war zwar schon zu alt, aber es war trotzdem eine schöne Erfahrung."

Doch auch ein Uwe Seeler, der nach dem Spiel eifrig Autogramme verteilt hatte, konnte den klammen Klub nicht mehr retten. 1979 zog sich Cork Celtic vom Spielbetrieb zurück und wurde aufgelöst. In Seelers Chronik lebt er jedoch als einziger Klub neben dem HSV weiter.