Nur der BVB ist noch dabei in der Youth League: Modus, Teilnehmer, Historie, TV

Nach einem Jahr Zwangspause steht die UEFA Youth League wieder in den Startlöchern. So funktioniert der Wettbewerb, den 32 Klubs angehen.

Gruppenphase, Meisterweg, Play-offs

Der Champions-League-Weg der Youth League basiert auf den Gruppen der Königsklasse bei den Männern und folgt einem ähnlichen Spielplan. Auftakt mit dem 1. Gruppen-Spieltag war am 14. September. Anfang Dezember wurde die Gruppenphase abgeschlossen. Hier geht es zum Spielplan.

Die 32 Teams wurden auf acht Gruppen verteilt. Deren Sieger zogen direkt ins Achtelfinale ein, die acht Gruppenzweiten treten in den Play-offs am 8. und 9. Februar gegen die Sieger des Meisterwegs an, die nach zwei K.-o.-Runden mit anfangs 32 Teilnehmern feststehen.

Fünf deutsche Teilnehmer - Köln scheitert via "Meisterweg" an Genk

Der DFB schickte fünf Teilnehmer in den Wettbewerb. Borussia Dortmund, der 1. FC Köln, RB Leipzig, Bayern München und der VfL Wolfsburg sind von Anfang an vertreten. Die Kölner versuchten ihr Glück über den Meisterweg, verloren aber ihre Spiele gegen den KRC Genk am 29. September mit 1:3 und am 19. Oktober mit 2:4. Das Ticket für die Play-offs gegen einen Gruppenzweiten aus dem Champions-League-Weg konnte der Kölner Nachwuchs damit nicht lösen.

Kein deutsches Team als Gruppensieger - Nur der BVB übersteht Gruppenphase

Direkt fürs Achtelfinale konnte sich kein deutsches Nachwuchsteam qualifizieren, stattdessen sind in der Runde der letzten 16 nach der Gruppenphase folgende Mannschaften direkt dabei: PSG, der FC Liverpool, Sporting Lissabon, Real Madrid, Benfica Lissabon, Manchester United, RB Salzburg und Juventus Turin.

Borussia Dortmund überstand als einziges deutsches Team die Gruppenphase und zog als Gruppenzweiter hinter Sporting in die Play-offs (8./9. Februar 2022) fürs Achtelfinale ein. Dort geht es in ein einziges K.-o.-Duell auswärts gegen den FC Empoli. Leipzig, Wolfsburg und auch der FC Bayern schieden in der Gruppenphase jeweils als Tabellenletzte aus - hier geht es zu den Tabellen der Gruppen A (Leipzig), E (Bayern) und G (Wolfsburg).

K.-o.-Phase und "Final Four"

Nach den Play-offs wird am 14. Februar im schweizerischen Nyon die K.-o.-Phase beginnend mit den Achtelfinals (1./2. März 2022) ausgelost. Das Viertelfinale folgt am 15./16. März, ehe sich die vier verbliebenen Klubs im April zu einem "Final Four"-Miniturnier ebenfalls in Nyon treffen. Die Vorschlussrunde wird dabei am 22. April ausgetragen, das Endspiel drei Tage später am 25. April.

Historie, Titelträger, Pokal

Seit der Saison 2013/14 wird der Titel in der Youth League ausgespielt. Der FC Barcelona gewann die erste Auflage und ist mit zwei Titeln (2014, 2018) gemeinsam mit dem FC Chelsea (2015, 2016) Rekordsieger. Die weiteren Titel holten sich RB Salzburg (2017 unter dem heutigen BVB-Coach Marco Rose), der FC Porto (2019) und zuletzt Real Madrid (2020, unter Trainer Raúl). In der Saison 2020/21 fand der Wettbewerb wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Deutsche Vereine konnten die Youth League noch nicht gewinnen.

Ajax Amsterdam, Atletico Madrid, der FC Barcelona, Bayern München, Benfica Lissabon, Juventus Turin, Manchester City, Paris Saint-Germain, der FC Porto und Real Madrid haben bislang an allen acht Ausgaben des Wettbewerbs teilgenommen. Einzig Real erreichte acht Mal das Achtelfinale.

Gespielt wird um die Trophäe, die nach dem UEFA-Ehrenpräsidenten Lennart Johansson (1929-2019) benannt ist.

Hier läuft die Youth League im TV

Ausgewählte Spiele der Youth League werden in Deutschland von den Streaming-Portalen DAZN und blue Zoom übertragen. Auch die europäische Fußball-Union zeigt ausgewählte Partien via uefa.tv.