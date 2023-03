Nur der BVB ist besser: Kovac und seine Super-Joker

Wenn sich Wolfsburger Spieler an der Seitenlinie zur Einwechslung bereit machen, sind die Gegner gewarnt: Noch nie waren die VfL-Joker so gefährlich wie unter Trainer Niko Kovac. In der Liga wird das in dieser Saison nur von Borussia Dortmund getoppt.

Natürlich hatte sich Niko Kovac am Sonntag bei seinen Einwechslungen etwas gedacht. Mit Jakub Kaminski, Ridle Baku, Patrick Wimmer und Kevin Paredes brachte der Wolfsburger Trainer in den Schlussminuten beim Stand von 0:1 gegen Union noch mal eine Menge Offensivpower auf den Rasen. Dass wenige Augenblicke später aber das gesamte Quartett am Ausgleich beteiligt war, konnte der erfahrene Coach aber selbst auch nicht ahnen. Baku auf Kaminski, der weiter zu Paredes, der schließlich für Torschütze Wimmer auflegte. "Das ist Glück", sagt Kovac, "wenn ich es geplant hätte, könnte ich mir auf die Schulter klopfen."

Und dennoch: So ganz zufällig ist es dann doch nicht, dass der Trainer häufig ein Ass im Ärmel hat - so gute Joker wie in dieser Saison hatte der VfL in der Bundesliga nämlich noch nie!

Nach 24 Spieltagen sind Wolfsburger Einwechselspieler schon an 14 Toren beteiligt gewesen, entweder als Schütze oder Vorlagengeber. In der Bundesliga wird das in dieser Saison ausschließlich von Borussia Dortmund getoppt, wo die Joker schon 17 Scorerpunkte sammelten. Der VfL hat unter Kovac schon jetzt seinen Bestwert aus der Saison 2000/2001 getoppt, seinerzeit sorgten die niedersächsischen Joker für 13 Scorerpunkte.

In dieser Spielzeit verteilen sich die zählbaren Einflüsse der eingewechselten Spieler schon jetzt auf neun Tore und fünf Vorlagen. Der Wolfsburger Super-Joker: Kevin Paredes, dessen drei Scorerpunkte (ein Treffer, zwei Assists) in der Liga nur von den Dortmundern Jamie Bynoe-Gittens und Youssoufa Moukoko sowie Frankfurts Rafael Borré (jeweils vier) getoppt werden.

Kovac rüttelt die Wolfsburger Bank wach, so viel scheint klar. In der vergangenen Saison hatte der VfL nach dem 24. Spieltag insgesamt nur sieben Scorer durch Einwechselspieler (drei Tore, vier Vorlagen) verzeichnet. Der Trainer verlangt vollen Einsatz, auch wenn es nur wenige Einsatzminuten sind. "Finisher" nennt der Kroate seine Spieler, die im Gegensatz zu den Startelfspielern in der Regel erst spät und nur kurz Einfluss nehmen können auf ein Spiel. Gegen Union habe sich sein Tor-Quartett "selbst belohnt und für die nächsten Spiele empfohlen". So wünscht sich das jeder Trainer. Kovac unterstreicht: "Nur mit elf Spielern wird man in der Bundesliga nichts erreichen können."