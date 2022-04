Nur Chang und Nadal waren jünger als Alcaraz

Der Spanier Carlos Alcaraz hat die Miami Open gewonnen. Der 18-Jährige besiegte am Sonntag im Finale der Masters-1000-Veranstaltung den an Nummer sechs gesetzten Norweger Casper Ruud mit 7:5 und 6:4 und feierte seinen insgesamt dritten Turniersieg auf der ATP-Tour.

Jubelte in Miami: Carlos Alcaraz. IMAGO/Icon SMI

Alcaraz hatte im Halbfinale bereits Vorjahressieger Hubert Hurkacz aus Polen ausgeschaltet. Ruud, der im Viertelfinale des mit rund 8,6 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatz-Turniers in Florida die deutsche Nummer 1 Alexander Zverev bezwungen hatte, fand insbesondere im zweiten Satz zu selten Mittel gegen das druckvolle Spiel der Nummer 16 der Weltrangliste.

"Ich bin absolut sprachlos und so glücklich", sagte das Riesentalent: "Ich habe immer versucht zu attackieren, ihn nicht das Spiel dominieren zu lassen." Alcaraz benötigte knapp zwei Stunden, um seinen ersten Matchball zu verwandeln und ist nun der drittjüngste Sieger eines Masters - jünger waren nur der US-Amerikaner Michael Chang 1990 in Toronto und Grand-Slam-Rekordsieger Rafael Nadal 2005 in Monte Carlo.

Alcaraz, der im vergangenen Jahr die Next Generation ATP Finals gewinnen konnte, wird ab Montag erstmals auf Platz elf der Weltrangliste stehen. Ruud rückt auf Rang sieben vor.