Nur bei Symptomen: NHL fährt Tests drastisch zurück

Die NHL und die Spielergewerkschaft NHLPA haben am Dienstag eine große Änderungen in der Teststrategie auf COVID-19 beschlossen.

Ab dem 3. Februar 2022 wird die NHL von der bisherigen Strategie abrücken und bei vollständig geimpften Spieler und Kluboffiziellen nur noch bei Krankheitssymptomen auf COVID-19 testen lassen oder weil es die jeweiligen Behörden bei Reisen zwischen den USA und Kanada vorschreiben. In der nordamerikanischen Profiliga gelten alle Spieler - mit Ausnahme nur von Detroits Stürmer Tyler Bertuzzi - als geimpft.

Schon zum Start des Allstar-Wochenendes sollen die zum NHL Allstar Game in Las Vegas am 5. Februar geladenen Spieler mit ihren Familien nur noch einmal getestet werden. Anschließend sollen lediglich bei Symptomen oder bei der Rückreise nach Kanada, aufgrund der Vorschriften der kanadischen Behörden, Tests durchgeführt werden.

In den vergangenen knapp vier Wochen waren in der NHL aufgrund von zahlreichen COVID-19-Fällen rund 100 Spiele verschoben worden, teilweise befanden sich weit über 100 Spieler und Offizielle nach positiven Tests gleichzeitig in Quarantäne oder häuslicher Isolation.