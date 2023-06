Nur Bamberg war länger weg: Das sind die 18 Teams der Regionalliga Bayern

Vier zweite Mannschaften, ein Absteiger und drei Aufsteiger: Die Regionalliga Bayern startet mit der Sollstärke in die neue Runde 2023/24.

In der vergangenen Saison war die Liga mit 20 Teams noch aufgebläht, durch einen verschärften Abstieg kann die Staffel-Bayern in der neuen Saison mit den gewünschten 18 Teams an den Start gehen. Nicht mehr dabei ist Meister SpVgg Unterhaching, der sich in Richtung Liga drei verabschiedet hat, mit dem FC Pipinsried, dem SV Heimstetten, der SpVgg Hankofen-Hailing, dem TSV Rain/Lech und dem VfB Eichstätt verabschieden sich fünf Teams in Richtung Bayernligen. Die SpVgg Ansbach hält dank des Hachinger Aufstiegs die Klasse.

Die 18 Teams der Regionalliga Bayern SpVgg Bayreuth (A) Würzburger Kickers FC Bayern München II 1. FC Nürnberg II Viktoria Aschaffenburg 1. FC Schweinfurt 05 Wacker Burghausen SpVgg Greuther Fürth II FV Illertissen FC Augsburg II TSV Aubstadt TSV Buchbach DJK Vilzing Türkgücü München SpVgg Ansbach FC Eintracht Bamberg (N) SV Schalding-Heining (N) FC Memmingen 1907 (N)

20 Teams minus sechs Team ergibt: 14 Mannschaften aus dem Altbestand. Dazu kommen nun also vier mehr oder weniger neue Gesichter hinzu:

Absteigen musste als Tabellenletzter die SpVgg Bayreuth, die sich also lediglich für ein Jahr in das Abenteuer dritte Liga stürzen konnte. Die Bayreuther waren zuvor seit Saison 2014/15 Dauergast in der Regionalliga, kennen sich also bestens aus. Wie üblich bei Absteigern, müssen auch die Oberfranken einen Umbruch im Kader managen. Das Budget schrumpft, Spieler verlassen den Verein, Neue müssen her: "Wir haben einen großen und guten Pool an Spielern und werden eine gute Mannschaft aufs Feld schicken", beschwichtigte jüngst Geschäftsführer Jörg Schmalfuss.

Drei Aufsteiger

Die Bayreuther treffen dabei wieder auf ein Team, das sich ebenfalls lediglich für ein Jahr aus der Regionalliga verabschiedet hat. Denn auch der SV Schalding-Heining zählte in den letzten Jahren quasi zum Inventar der Bayern-Staffel, seit der Saison 2013/14 waren die Passauer Mitglied. Der Abstieg nach der vorletzten Spielzeit wurde umgehend korrigiert, den Niederbayern gelang als Meister der Bayernliga Süd souverän der direkte Wiederaufstieg.

Ebenfalls als souveräner Meister - der Bayernliga Nord - aufgestiegen ist der FC Eintracht Bamberg. Für die "Domreiter" ist die Regionalliga zwar kein ganz neues Pflaster, der letzte Aufenthalt aber ist eine Weile her. Zuletzt war man in der Saison 2014/15 Viertligist. Es folgte der Absturz bis in die Bezirksliga, gefolgt vom direkten Durchmarsch zurück in die Bayernliga. Turbulente Jahre also für den Verein, der sich nun also zurückmeldet - und am liebsten bleiben möchte.

Der dritte Aufsteiger ging den beschwerlichen Weg durch die Relegation, setzte sich dabei am Ende gegen drei Konkurrenten durch. Und auch der FC Memmingen ist damit wieder da, wo der Verein eigentlich hingehört, zählt der Verein aus dem bayerischen Regierungsbezirk Schwaben doch, wie Schalding-Heining auch, seit vielen Jahren zum Stammpersonal. Hinter dem SVSH landete man in der Bayernliga Süd auf Rang zwei, schaffte über Umwegen aber nun doch den direkten Wiederaufstieg zurück in die Klasse, in der man zuvor seit 2012 kickte. Die beiden Spielzeiten zuvor, seit 2010 also, war man Teil der inzwischen aufgelösten Regionalliga Süd.

Mit dem FC Bayern München, dem 1. FC Nürnberg, der SpVgg Greuther Fürth und dem FC Augsburg schicken vier Profi-Vereine ihre U 23 ins Rennen. Hinzu kommen Teams mit einstigen (1. FC Schweinfurt, Türkgücü München) und aktuellen Ambitionen (Würzburger Kickers), zudem Mannschaften, für die die Regionalliga als Amateure weiterhin eher Abenteuer-Charakter hat.