Nur auswärts darf er spielen: Irving dreht in Milwaukee groß auf

Kyrie Irving hat die Brooklyn Nets in der NBA am Samstag mit seiner besten Saisonleistung zum Sieg bei NBA-Champion Milwaukee Bucks geführt. Noch stärker war in Memphis Ja Morant aufgelegt.

Irving kam beim 126:123-Erfolg in Milwaukee am Samstagabend (Ortszeit) auf 38 Punkte sowie je fünf Rebounds und Assists. Es war erst der 15. Einsatz des Guards in der laufenden Spielzeit. Die ersten 35 Saisonspiele hatte er verpasst, da er eine Impfung gegen das Coronavirus verweigert. Irving darf aufgrund der New Yorker Impfvorschriften keine Heimspiele in Brooklyn bestreiten.

"Es sind die Jungs, die wir in der Umkleidekabine haben. Ehrlich gesagt, halten sie mich in Form", sagte Irving nach der Partie in Milwaukee: "Sie treiben mich an, halten mich motiviert."

Für die Nets, die von den 15 Partien zuvor nur zwei gewonnen hatten, war der Erfolg beim amtierenden Champion im Kampf um die Play-offs sehr wichtig. In der Eastern Conference ist Brooklyn, das weiterhin ohne den verletzten Superstar Kevin Durant und Neuzugang Ben Simmons auskommen muss, derzeit nur Achter. Beim Heimspiel gegen die Toronto Raptors am Montag müssen die Nets nun wieder auf Irving verzichten.

Morant schenkt Bulls 46 Punkte ein - Miami übernimmt Spitze im Osten

Im Topspiel des Tages holten die Memphis Grizzlies ein 116:110 gegen die Chicago Bulls. Überragender Mann auf dem Feld war Ja Morant, der zum Erfolg 46 Punkte beisteuerte und damit schon zum fünften Mal in dieser Saison auf mindestens 40 Zähler kommt. Die Grizzlies festigten durch den Sieg Rang drei in der Western Conference, die Bulls mussten Rang eins im Osten an die Miami Heat abgeben, die ihr Heimspiel gegen die San Antonio Spurs 133:129 gewannen.

Die Boston Celtics gewannen ihr zweites Spiel nach der All-Star-Pause auch ohne Daniel Theis. Die Celtics siegten am Samstag bei den Detroit Pistons mit 113:104 (56:54) und kamen zu ihrem elften Erfolg aus den vergangenen zwölf Partien. Jaylen Brown mit 27 und Jayson Tatum mit 26 Punkten waren die besten Werfer beim Sieger. Theis wurde von Trainer Ime Udoka nicht eingesetzt.