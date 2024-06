Nur 6.000 Karten: So schwer kommen Österreich-Fans an Tickets gegen die Türkei

Die österreichischen Fans haben bei den ersten drei EM-Spielen alles gegeben. Doch nur ein Bruchteil von ihnen wird beim Achtelfinal-Duell gegen die Türkei dabei sein können. Der ÖFB hat laut eigenen Angaben nur 6.000 Karten von der UEFA zugeordnet bekommen.

Die rot-weiß-rote Wand, wird sie auch in Leipzig so stark vertreten sein? GEPA pictures

Die Ticketnachfragen aus Österreich werden das Angebot deutlich übersteigen. Der ÖFB hat vom Kontinentalverband UEFA für das EM-Achtelfinale am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in Leipzig gegen die Türkei laut eigenen Angaben 6.000 Karten zugeordnet bekommen. Die vorgezogene Verkaufsphase für Gruppen wie die offiziellen Fanclubs des Nationalteams habe bereits begonnen, gab der Fußball-Bund am Donnerstag bekannt.

Laut ÖFB-Angaben werden alle heimischen Fans, die über die UEFA-Ticketlotterie bereits Karten für eines oder mehrere Gruppenspiele des Nationalteams erhalten und auch genutzt haben, nach dieser Phase vom Veranstalter eingeladen, sich auch für Achtelfinal-Tickets zu bewerben. Informationen dazu würden direkt von der UEFA kommen, der den Ticketverkauf organisiert.

Chancen auf Karten gering

Interessierte Fans, die bisher keine EM-Karten über die UEFA bezogen haben, können sich auf der Ticketseite des Kontinentalverbandes UEFA als "Fan of Austria" registrieren. Aufgrund der sehr hohen Nachfrage und der angekündigten Priorisierung bereits verifizierter Käuferinnen und Käufer ist laut ÖFB-Angaben auf diesem Weg nur mit geringen Chancen auf Karten zu rechnen.

Das Stadion Leipzig, wie die Red Bull Arena auf dem Gelände des früheren Zentralstadions beim Turnier offiziell heißt, fasst bei EM-Spielen 40.000 Besucher. Beim EM-Auftakt in Düsseldorf gegen Frankreich (0:1) sollen knapp 20.000 ÖFB-Anhänger im Stadion gewesen sein. Bei den folgenden Siegen gegen Polen (3:1) und die Niederlande (3:2) waren es im größeren Berliner Olympiastadion laut ÖFB-Schätzungen sogar rund 25.000.

Lesen Sie auch: 21 Public-Viewing-Standorte im Überblick