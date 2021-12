Nur 50 Stunden zwischen City und Liverpool: Rodgers findet es "lächerlich"

Leicester City durchlebt derzeit die wohl härtesten Prüfungen, die im englischen Liga-Fußball möglich sind. Dem 3:6 bei ManCity folgt das Heimspiel gegen Liverpool - rund 50 Stunden später erfolgt der Anpfiff.

"Dieser Zeitplan ist lächerlich", sagte Leicesters Trainer Brendan Rodgers nach dem Neun-Tore-Spektakel beim amtierenden Meister und verweist dabei vor allem auf die extrem angespannte Personallage bei den Füchsen.

Gegen die Guardiola-Elf fehlte dem Coach schon seine gesamte Stammformation in der Defensive - Jonny Evans (fällt weitere drei Wochen aus), Caglar Soyüncü, Ricardo Pereira and James Justin laborieren allesamt an diversen Blessuren, zudem verletzte sich im Etihad auch noch Ryan Bertrand beim Aufwärmen, "sein Einsatz in Liverpool ist höchst unwahrscheinlich", so Rodgers.

Vardy und Ndidi könnten zurückkehren

Jamie Vardy saß zwar gegen City auf der Bank, doch der beste Torschütze der Foxes (neun Treffer) füllte diese eher auf - an einen Einsatz war aufgrund einer noch nicht vollständig auskurierten Oberschenkelverletzung nicht zu denken. Möglicherweise ist Vardy wieder eine Option gegen Liverpool am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker), dasselbe gilt für Mittelfeldspieler Wilfred Ndidi.

Ansetzungen und Absagen spielen ManCity und Liverpool in die Karten

Was das sportliche Duell mit den beiden Top-Teams der Premier League für Leicester noch ungleicher macht, ist die Tatsache, dass City dem regulären Spielplan zufolge eine Woche Zeit hatte, um sich auf das Duell mit Leicester vorzubereiten. Liverpool musste zwangsweise eine deutlich längere Ruhepause einlegen, da das Spiel der Reds gegen Leeds nach einem COVID-19-Ausbruch beim Team von Marcelo Bielsa abgesagt worden war. Klopps Elf war zuletzt vor sechs Tagen gefordert - passenderweise im League Cup gegen Leicester (5:4 i.E.).

Rodgers zwischen Frust und Kampfgeist

Rodgers' abermalige Rückkehr an die Anfield Road, wo er von 2012 bis 2015 als Klopps Vorgänger agierte, steht also unter denkbar schlechten Vorzeichen. "Wir alle wissen, dass die Spieler 72 Stunden benötigen, um sich nach einem Spiel vollständig zu erholen. Dass wir binnen so kurzer Zeit gegen Liverpool spielen müssen, ist lächerlich. An richtiges Training ist nicht zu denken, wir können die Spieler nur erholen und Videomaterial anschauen lassen", sagt Rodgers einigermaßen frustriert, ehe er wieder den Kampfgeist seines Teams anstachelt. "Liverpool ist eine riesige Herausforderung für uns - aber eine, für die wir bereit sind."