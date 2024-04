Nur 35 Jahre: Die NFL-Familie trauert um Vontae Davis

Der Ostermontag hat innerhalb der NFL Trauer hervorgerufen - Trauer um einen ehemaligen Spieler, der einst auf kuriose Weise seine (Hand-)schuhe an den Nagel gehängt hat. Vontae Davis ist im Alter von gerade mal 35 Jahren tot aufgefunden worden. Die Todesursache ist noch nicht bekannt.

Die National Football League lässt auf ihren Kanälen verlauten: "Die NFL ist tief bestürzt, vom Tod von Vontae Davis erfahren zu haben. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Lieben."

In der Tat hat das Leben des früheren und langjährigen Athleten viel zu früh geendet - mit gerade einmal 35 Jahren. Wie die örtliche Polizeibehörde mitteilte, war Davis am Ostermontag (Ortszeit) in einer Residenz in South Florida tot aufgefunden worden.

In dem offiziellen Statement des in Florida ansässigen Davie Police Departments hieß es dazu: "Heute Morgen antworteten die Polizeibeamten von Davie [...] auf einen medizinischen Notruf. Die Beamten wurden vom Hausassistenten in die Wohnung gerufen, wo der Hausbesitzer schließlich tot aufgefunden wurde. Wir können bestätigen, dass es sich bei der verstorbenen Person um Vontae Davis im Alter von 35 Jahren handelt. Vorläufige Informationen deuten darauf hin, dass kein Fremdeinwirken (Verbrechen; Anm. d. Red.) vorliegt."

Laut Polizeibericht wird weiter ermittelt beziehungsweise dauern die gewohnten Ermittlungen weiter an, um alles bestmöglich aufzuklären.

Davis' Karrierende schrieb Schlagzeilen

Davis war einst im NFL-Draft 2009 als Erstrunden-Pick (25. Stelle) von den Miami Dolphins auserwählt worden, ehe der Cornerback via Trade zu den Indianapolis Colts (2012 bis 2017) gewandert war und es hier unter anderem zweimal zum Pro Bowler schaffte. Zum Abschluss seiner exakt zehnjährigen Laufbahn in der größten Football-Liga der Welt hatte sich Davis noch den Buffalo Bills angeschlossen (2018) - und beendete hier auf kuriose Weise seine Karriere. Denn: In Week 2 der Regular Season 2018 war der Cornerback beim Spiel gegen die Los Angeles Chargers (20:31 am Ende) in den Katakomben geblieben. Im kicker stand damals dazu: "Der 30-Jährige teilte dem Trainerstab in der Kabine mit, dass er fertig sei mit Football. Er wolle nicht noch einmal das Feld betreten. Und damit war es das."

"So habe ich mir das sicher nicht vorgestellt", schrieb Davis dann im Anschluss selbst in einem Statement, "aber heute auf dem Feld hat mich die Wirklichkeit schnell und hart eingeholt. Ich sollte nicht mehr da draußen sein." Er habe seinem Körper in etwas mehr als neun NFL-Spielzeiten genug zugemutet und sich mehrmals operieren lassen. "Das war meine letzte Herausforderung."

Schweren Herzens haben wir vom Tod von Vontae Davis erfahren. Statement der Miami Dolphins

Unter anderem die Miami Dolphins, wo der Cornerback zwischen 2009 und 2011 gespielt hatte, äußerten sich inzwischen bereits zum tragischen Tod ihres früheren Spielers und schrieben auf ihren offiziellen Kanälen: "Schweren Herzens haben wir vom Tod von Vontae Davis erfahren. Wir teilen unser tiefstes Mitgefühl mit den Hinterbliebenen und den Freunden in diesen schwierigen Zeiten."

In seiner gesamten Laufbahn brachte es Cornerback Davis in 121 NFL-Spielen - nur eines davon in seinem letzten Jahr für die Bills - auf 345 Solo Tackles, zwei "Sacks", vier Forced Fumbles und 22 Interceptions. Einen Touchdown gab es obendrein, genauso sechs Playoff-Spiele mit den Colts zwischen 2012/13 und 2014/15.

Lesen Sie auch: Karriereende zur Halbzeit - Bills sauer auf "respektlosen" Davis