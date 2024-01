Nur 28 Minuten Spielzeit: Hinterseer darf Rostock verlassen

Nachdem Lukas Hinterseer in seiner ersten Saison bei Hansa Rostock immerhin noch 22 Einsätze (zwei Tore) in der 2. Bundesliga sammeln durfte, ist er in der laufenden Spielzeit nahezu gänzlich außen vor. In sieben Kurzeinsätzen im Unterhaus kam der 32 Jahre alte Österreicher nur auf 28 Spielminuten für die Kogge, eine Torvorlage gelang dem hochgewachsenen Stürmer. Ins Trainingslager nach Belek/Türkei war Hinterseer bereits aufgrund einer Erkältung nicht mehr mitgereist, auch nach der Hansa-Rückkehr nach Rostock wird er wohl keine weiteren Trainingseinheiten mit der Mannschaft mehr absolvieren. Die Verantwortlichen haben ihm einen Vereinswechsel nahegelegt.