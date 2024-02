Nur 200 Kilometer entfernt - doch beim Stadion trennen Graz und Bratislava Welten

Während Sturm gegen Slovan Bratislava vor dem Aufstieg ins Achtelfinale der Conference League steht, kann ein Blick auf das Stadion des slowakischen Rekordmeisters die Grazer neidig werden lassen.

Aus Bratislava berichtet David Mayr

Wien, Linz, Klagenfurt, Innsbruck, Bratislava. In all diesen Städten wird gegenwärtig kaum besserer Fußball geboten als in Graz, allerdings warten sie alle mit Spielstätten auf, denen man in der steirischen Landeshauptstadt nicht das Wasser reichen kann. Während Slovan-Trainer Vladimir Weiss vor dem Rückspiel in der Conference-League-Zwischenrunde von der sportlichen Qualität des Gegners schwärmte ("Sturm ist eine sehr starke, eine ausgezeichnete Mannschaft"), werden die Grazer Fans und Vereinsverantwortlichen wohl feuchte Augen bekommen, wenn sie am Donnerstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) die Heimstätte des slowakischen Rekordmeisters betreten.

Das Narodny futbalovy stadion, wie es offiziell heißt, ist ein echtes Schmuckkästchen, kaum 15 Autominuten vom historischen Stadtzentrum Bratislavas entfernt. 2019 für rund 70 Millionen Euro fertiggestellt, bietet die moderne Arena 22.500 Zuschauern Platz und ist damit genau in jener Kragenweite, die auch für Sturm ideal wäre. Allein, die Stadtpolitik steigt in Graz seit Jahren auf die Bremse. "Leider hat der bisherige Weg sehr lange gedauert und keine finalen Entscheidungen gebracht", beklagte Sturm-Präsident Christian Jauk erst vor Kurzem.

Die Merkur-Arena in Liebenau ist inzwischen 27 Jahre alt und genügt längst nicht mehr den hohen internationalen Standards. Sollte Sturm die Qualifikation für die Champions League schaffen, müsste sich der Verein ein Ausweichstadion suchen. Für die Europa League waren millionenschwere Adaptierungen nötig, um die UEFA-Zulassung zu erhalten.

Nach dem 4:1-Heimsieg im Hinspiel steht Sturm vor dem Aufstieg ins Achtelfinale der Conference League. Auf dem Rasen hat die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer Slovan vor einer Woche klar die Grenzen aufgezeigt, in puncto Infrastruktur hat der Gegner aus Bratislava jedoch weit die Nase vorne. Zeit, den Ball wieder der Grazer Politik zuzuspielen - in der Hoffnung, dass diese damit genauso viel anzufangen weiß wie Otar Kiteishvili und Kollegen.

