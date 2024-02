Nun wartet Aalborg: THW Kiel-Neuzugang ballert GOG mit 19 Toren ins Pokalfinale

Traumfinale in Dänemark beim Pokalwettbewerb - die Topklubs GOG und Aalborg haben sich nach spannenden Partien und jeweils mit Verlängerung für das Endspiel am heutigen Sonntag (16 Uhr) qualifiziert. Matchwinner bei GOG war ein Kiel-Neuzugang mit 19 Toren.

GOG konnte Fredericia HK erst nach Verlängerung mit 34:31 (30:30, 14:17) besiegen. Fredericia, der von Gudmundur Gudmundsson trainierte aktuelle Tabellenzweite der dänischen Liga erwischte dabei den besseren Start und führte schnell mit 8:3 und 17:12. Meister GOG, derzeit nur Vierter in der Liga, konnte vor allem durch Emil Madsen das Spiel noch einigermaßen offen gestalten und sich bis zur Pause auf drei Tore heranarbeiten.

Nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt allerdings, mit einem 1:7-Lauf sah sich Fredericia plötzlich nach 38 Minuten mit einem Drei-Tore-Rückstand (18:21) konfrontiert. Das Team um den deutschen Kreisläufer Evgeni Pevnov kämpfte sich bis sieben Minuten vor dem Ende wieder heran, in der Verlängerung war dann aber Tobias Thulin mit wichtigen Paraden zur Stelle.

"Ich habe im Seniorenbereich noch nie 19 Tore erzielt, aber ich habe auch noch nie so viele Würfe (28, Anm.) abgegeben", erklärte Madsen, der im Sommer zum THW Kiel wechselt, nach der Partie gegenüber TV2Sport. "Wenn ich nach so einem Spiel hier noch ein Spiel um die Bronzemedaille spielen müsste, wäre ich wahrscheinlich müde."

Landin und Hansen überragend

Finalgegner ist Aalborg, das sich in der Verlängerung mit 31:28 (24:24, 12:8) gegen Bjerringbro-Silkeborg behauptete. Der aktuelle Spitzenreiter der dänischen Liga erwischte den besseren Start und führte schnell mit 8:3. Auch im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs waren es vor allem die Paraden von Niklas Landin (Fangquote 55 %) und die Tore von Mikkel Hansen, die zur Pause eine Vier-Tore-Führung sicherten.

Während der mehrfache Welthandballer zum Beginn des zweiten Spielabschnitts eine Pause bekam, kam Bjerringbro-Silkeborg wieder auf Tuchfühlung. Hansen musste wieder auf das Parkett, war am Ende mit 13 Toren der beste Torschütze seines Teams. Der Ligadritte musste erst in den Schlussminuten der Verlängerung abreißen lassen, Thomas Arnoldsen und Kristian Bjørnsen erhöhten zum 31:28-Endstand, während Morten Olsens Wurf für den Ligadritten von Landin pariert wurde.

"Es war ein hartes Spiel - ein bisschen so, wie wir es erwartet hatten - aber wir sind sehr froh, dass wir den längsten Strohhalm gezogen haben", erklärte Aalborgs Mads Hoxer nach der Partie gegenüber TV2Sport. "Ich denke, es ist bezeichnend für unsere Saison, dass wir zur Halbzeit oft in Führung liegen. Aber irgendwie schaffen wir es, die anderen Mannschaften zurück ins Spiel zu bringen. Aber ja, wir haben gewonnen, also ist es nicht wirklich wichtig."