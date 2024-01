Nun Teil des Profikaders: Gladbach befördert Fukuda

Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat Shio Fukuda (19) in den Profikader der Fohlen befördert. Der Angreifer aus Japan ist seit rund einem Jahr in Gladbach, wo er bis dato für die zweite Mannschaft in der Regionalliga West (13 Spiele, fünf Tore) aktiv war. Sportdirektor Nils Schmadtke betont positiv: "Shio hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder gezeigt."