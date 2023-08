Nun ist Fährmann wieder der Herausforderer

Unmittelbar nach dem Spiel gegen Lautern hatte Thomas Reis die Rückkehr von Ralf Fährmann ins Mannschaftstraining angekündigt, am Montag folgten den Worten des Trainers Taten. Der Torwart, eigentlich Schalkes Nummer 1, findet sich in der Rolle als Herausforderer von Marius Müller wieder.

In der "Vorbereitung zur Vorbereitung", wie es sein Trainer Thomas Reis im Trainingslager formulierte, hatte sich Ralf Fährmann einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen, sein Ausfall dauerte dafür ungewöhnlich lange. In der Zwischenzeit hat sich Gravierendes verändert.

Auf den Ausfall Fährmanns, den Reis mit Beginn der Rückrunde der Vorsaison zur Nummer 1 erklärt hatte, reagierte Schalke 04 seinerzeit mit der kurzfristigen Verpflichtung von Marius Müller, der für eine Ablöse in Höhe von 350.000 Euro vom FC Luzern geholt wurde. In den Vertragsgesprächen machten die Königsblauen zwar deutlich, dass Müller mit der Rolle als Herausforderer zu rechnen habe, gleichwohl musste schon damals befürchtet werden, dass Fährmann den Saisonstart verpassen könnte. Genau so kam es.

Wie Reis unmittelbar nach dem ersten Heimspiel der Saison am Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern (3:0) angekündigt hatte, ist Fährmann an diesem Montag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. In der Vorwoche hatte der Keeper bereits ein intensives Programm mit Torwarttrainer Simon Henzler absolviert. Wie schon häufiger findet sich der 34-Jährige in der Rolle des Herausforderers wieder. Die ersten beiden Spiele hatte Müller genutzt, um sich an Fährmann vorbeizudrängeln, seinen Platz will Müller am Freitag im Pokal bei Eintracht Braunschweig (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) verteidigen.

Vertreter Müller überzeugte zum Saisonstart

Müller hat bislang alles bestens im Griff bei Schalke 04. Zum Auftakt hatte er gegen den Hamburger SV (3:5) zwar fünf Gegentore kassiert, seinerzeit aber dennoch zu den besten Königsblauen gezählt. Gegen Kaiserslautern zeichnete er sich mehrmals mit glänzenden Aktionen aus - nach vier Minuten bei Marlon Ritters Distanzschuss, den er über die Latte lenkte, bei der Parade gegen Tobias Raschl (31.) sowie kurz vor Schluss gegen Terrence Boyd (88.), als die Gelsenkirchener längst doppelte Überzahl genossen, damit aber erschreckend wenig anzufangen wussten. Zudem hatte die Rote Karte für Müllers Gegenüber Andreas Luthe nach einer Notbremse an Thomas Ouwejan ihren Ursprung in einem hohen und weiten Ball der aktuellen Schalker Nummer 1.

Bestätigt Müller auch bei den nächsten Auftritten seine Form, liefert er Reis keinen Grund zum Torwarttausch. Fährmann kann in dieser Zeit nur das tun, was ihn schon in der Vergangenheit oft ausgezeichnet hat: sich mit weiterhin konstant konzentrierten Trainingsleistungen aufdrängen, geduldig bleiben und zur Stelle sein, wenn er dann doch wieder gebraucht wird.