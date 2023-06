"Nun ideal besetzt": Verl holt Guzy für die Defensive

Zur kommenden Saison verstärkt sich der SC Verl mit Gideon Guzy von Schalke II. Über die Vertragslaufzeit des 20-Jährigen machte der Verein allerdings keine Angaben.

Der SC Verl treibt die Personalplanungen für die kommende Drittliga-Saison weiter fleißig voran. In Person von Gideon Guzy hat der Tabellenzehnte der abgelaufenen Spielzeit bereits den fünften Sommer-Neuzugang vorgestellt.

Der 20 Jahre alte Linksverteidiger will den Sprung aus der Regionalliga West, in der er vergangene Saison elfmal für die zweite Mannschaft der Königsblauen auflief - zehnmal als Stammkraft -, in die 3. Liga schaffen und sich in Verl etablieren. Zuvor hat er seit seinem 13. Lebensjahr die Knappenschmiede durchlaufen.

"Gideon ist ein moderner Außenverteidiger, der zudem sehr gut ausgebildet wurde. Wir sind nun auf dieser Position ideal besetzt", freut sich Sebastian Lange, der Sportliche Leiter in Verl. Guzy wird sich wohl zunächst hinter Michel Stöcker einreihen, der 2022/23 in 28 seiner 34 Einsätzen als Linksverteidiger in der Startelf stand.

Der Sportclub startet am 28. Juni in die Vorbereitung auf die neue Saison, die gut fünf Wochen später am 4. August offiziell startet. Bis dahin sind aktuell vier Testspiele geplant: gegen den FC Gütersloh (1. Juli), beim TSV Havelse (8. Juli), gegen Bundesligist VfL Bochum (15. Juli) und gegen die Kickers Emden (18. Juli).