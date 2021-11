Nun hat es auch die Steelers erwischt: "Big Ben" Roethlisberger mit Corona infiziert

Nach Aaron Rodgers von den Green Bay Packers hat sich ein zweiter prominenter Quarterback in der NFL mit dem Coronavirus infiziert: Ben Roethlisberger von den Pittsburgh Steelers wird die Partie gegen die Detroit Lions verpassen.

Wie die Steelers am Samstag (Ortszeit) mitteilten, wurde Roethlisberger auf die "Reserve/COVID-19-List" gesetzt und steht seinem Team damit für die Partie am Sonntagabend gegen die Detroit Lions nicht zur Verfügung. Stattdessen wird Mason Rudolph die Steelers auf das Feld führen, als Backup fungiert Dwayne Haskins. Damit sind alle 32 Teams der NFL von Corona betroffen, die Steelers waren vor der zehnten Woche das einzige Franchise, das noch keinen einzigen positiven Fall ausweisen musste.

Roethlisberger ist laut eigener Aussage geimpft

Anders als Rodgers, dessen Coronainfektion für heftigen Wirbel weit über die NFL hinaus gesorgt hatte, ist Roethlisberger laut eigener Aussage aber komplett geimpft. Laut den Regularien der NFL können geimpfte Akteure in das Training zurückkehren, wenn sie über einen Zeitraum von 48 Stunden keine Symptome zeigen und im Abstand von 24 Stunden zwei negative Tests vorlegen. Gut möglich, dass Roethlisberger deshalb bereits in der kommenden Woche im Gastspiel bei den Los Angeles Chargers den Steelers wieder zur Verfügung stehen wird.

Roethlisberger spielt seit seinem Einstieg in die NFL im Jahr 2004 für die Pittsburgh Steelers und gewann mit ihnen in den Spielzeiten 2005 und 2008 jeweils den Super Bowl. Mit seinem ersten Triumph (21:10 gegen die Seattle Seahawks) avancierte er zum jüngsten Quarterback bis dato, der jemals einen Super Bowl gewann. Roethlisberger ist besonders für seinen starken Wurfarm bekannt, er ist der Spielmacher mit den meisten geworfenen Yards, den meisten an den Mann gebrachten Pässen sowie den meisten Touchdown-Pässen für Pittsburgh. Allerdings mangelte es ihm Zeit seiner Karriere an Mobilität, was sich im zunehmenden Alter immer stärker bemerkbar macht. Nach einem holprigen Start in die Spielzeit 2021 mehrte sich Kritik, wonach die Zeit des bulligen Quarterbacks abgelaufen sei. Doch Steelers-Headcoach Mike Tomlin hielt an seinem Signal Caller fest. Und Roethlisberger zahlte das Vertrauen zurück, mit vier Siegen in Serie führte er das Team zurück in die Erfolgsspur.

Rudolph soll die Steelers zum fünften Sieg in Folge führen

Nun liegt es in den Händen von Mason Rudolph, die Steelers gegen die in dieser Saison noch sieglosen Detroit Lions in der Erfolgsspur zu halten. Der 26-Jährige, der seit 2018 bei den Steelers unter Vertrag steht, vertrat Roethlisberger bereits des Öfteren. In Erinnerung blieb er allerdings vor allem wegen einer Szene im November 2019, als er sich bei der 7:21-Niederlage in Cleveland mit Defense End Myles Garrett von den Browns eine wüste Schlägerei lieferte.