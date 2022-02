Nun droht Saarbrücken auch noch der Ausfall von Zellner

Beim 1. FC Saarbrücken droht ein weiterer Ausfall eines Leistungsträgers: Bei Steven Zellner wurde ein eingeklemmter Nerv im unteren Rückenbereich diagnostiziert.

Für Abwehrmann Steven Zellner war am Sonntag bei der 0:1-Niederlage des FCS beim SV Wehen Wiesbaden bereits frühzeitig wieder Schluss: Wegen Rückenbeschwerden musste Zellner ausgewechselt werden, für den 30-Jährigen kam Boné Uaferro in die Partie.

Am Montag stand für Zellner eine MRT-Untersuchung an. Und diese förderte als Diagnose "einen eingeklemmten Nerv im unteren Rückenbereich" zutage. Zellner wird in den kommenden Tagen nach Vereinsangaben "konventionell behandelt". Sein Mitwirken am anstehenden Drittligaspieltag am kommenden Samstag im Heimspiel gegen Viktoria Köln (14 Uhr) hängt vom Heilungsverlauf ab.

Auch Grimaldi und Kerber weiter fraglich

Damit droht FCS-Coach Uwe Koschinat ein weiterer Leistungsträger wegzubrechen. Denn Top-Torjäger Adriano Grimaldi (elf Saisontore) laboriert weiterhin an einer Reizung der Achillessehne sowie der Wadenmuskulatur. Und bei Mittelfeldmann Luca Kerber steht eine genaue Diagnose seiner Kniebeschwerden auch aufgrund seiner vorangegangen COVID-19-Erkrankung noch aus. Koschinat dürfte also auch gegen die Domstädter weiterhin zum Improvisieren gezwungen sein.

Und auch für Zellner selbst stellt die Diagnose einen erneuten Rückschlag dar. Der Innenverteidiger feierte nach einer langwierigen Verletzung (Kreuzband-Teilruptur) erst in diesem Jahr sein Saisondebüt. Nun droht Zellner, der in der Vorsaison 34 Ligaspiele bestritten hatte, eine erneute Zwangspause.