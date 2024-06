Nun auch offiziell: St. Pauli verpflichtet Banks fest

Was der kicker schon am Montag berichtete, ist nun offiziell: Der FC St. Pauli hat Scott Banks fest verpflichtet.

Auch in der Bundesliga für den FC St. Pauli am Start: Scott Banks. picture alliance / Peter Boehmer

Im Sommer 2023 wechselte Scott Banks auf Leihbasis von Crystal Palace zum FC St. Pauli, konnte sich aufgrund einer Kreuzbandverletzung kaum zeigen, wird aber dennoch nun fest vom Bundesliga-Aufsteiger unter Vertrag genommen. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Seiten Stillschweigen.

"Es war mein ausdrücklicher Wunsch, beim FC St. Pauli zu bleiben. Ich habe das Gefühl, hier noch nicht fertig zu sein und gleichzeitig am richtigen Ort für den nächsten Schritt meiner Entwicklung zu sein", wird Bank in einer Klubmitteilung zitiert, während Sportchef Andreas Bornemann ergänzte: "Scott hat zu Beginn der vergangenen Saison bereits angedeutet, dass er unser Spiel mit seinen Fähigkeiten noch unberechenbarer machen kann. Zudem hat er sich sehr gut in das Team integriert. Auch wie beharrlich Scott nach seiner schweren Verletzung für seine Rückkehr auf den Platz gearbeitet hat, verdient Anerkennung."

Banks kämpfte sich zurück

Der 22-jährige Schotte kam in der vergangenen Saison in der 2. Bundesliga nur viermal zum Einsatz, weil er sich am 3. Spieltag in Braunschweig (1:1) einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Der Flügelspieler kämpfte sich zurück, zeigte im Training sein großes Potenzial und meldete sich im letzten Saisonspiel mit dem Assists zum 2:1-Siegtreffer, der den Kiezkickern den Meistertitel im Unterhaus bescherte, eindrucksvoll zurück.

Das Offensivtalent, das Sportchef Andreas Bornemann vor einem Jahr als "ein sehr gutes Gesamtpaket" lobte, das "unsere offensiven Möglichkeiten nochmals erweitert", darf sich also in der Bundesliga beweisen, nachdem ihn Stammverein Crystal Palace abgegeben hat. Banks kam 2020 zum Premier-League-Klub und wurde zum Dunfermline Athletic FC, Bradford City und zu St. Pauli verliehen.