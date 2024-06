Nun auch offiziell: Geschke bestreitet seine 12. Tour de France

Simon Geschke darf in seinem letzten Profijahr noch einmal bei der Tour de France starten. Der Routinier steht wie erwartet im Aufgebot seines französischen Teams Cofidis.

Auch 2024 bei der Großen Schleife am Start: Simon Geschke. IMAGO/frontalvision.com

Nach seinem starken Auftritt beim Giro d’Italia mit Rang 14 im Gesamtklassement hatte Simon Geschke schon damit spekuliert, bei der Tour de France 2024 dabei zu sein, um "anständig 'au revoir' sagen", wie der 38-Jährige betonte, der nach der Saison seine lange Karriere beenden wird.

Am Montag lag die Nominierung Geschkes, der zuletzt bei der deutschen Meisterschaft im Straßenrennen Zwölfter wurde, dann auch offiziell vor. Der erfahrene Berliner wurde wie erwartet von seinem französischen Team Cofidis für die am Samstag in Florenz beginnende 111. Frankreich-Rundfahrt berücksichtigt.

Wir werden mit unserem Team vor allem um einen Tagessieg kämpfen. Cedric Vasseur

Für Geschke ist es bereits die zwölfte Teilnahem bei der Großen Schleife, sein bestes Ergebnis war der Gesamtplatz 25 im Jahr 2018. 2015 hatte der Kletterer mit dem markanten Bart die Bergetappe nach Pra-Loup gewonnen, 2022 trug er neun Etappen lang das Bergtrikot und 2023 musste Geschke auf der 18. Etappe nach Bourg-en-Bresse, durch eine Krankheit völlig entkräftet, aufgeben.

"Wir werden mit unserem Team vor allem um einen Tagessieg kämpfen", sagte Teamchef Cedric Vasseur. Vor allem Sprinter Bryan Coquard und Allrounder Axel Zingle kommen dafür infrage.

Das Tour-Aufgebot des Team Cofidis:

Simon Geschke (Berlin), Piet Allegaert (Belgien), Bryan Coquard, Guillaume Martin, Alexis Renard, Axel Zingle (alle Frankreich), Jesus Herrada, Ion Izagirre (beide Spanien)