Nun auch offiziell: Dier bleibt bis 2025

Im Winter wechselte Eric Dier auf Leihbasis von Tottenham Hotspur zum FC Bayern. Nach knapp zehn Jahren für die Spurs hat er in München Fuß gefasst und sieben Partien für den FCB absolviert. Der Vertrag hat sich nun automatisch verlängert und läuft bis zum 30. Juni 2025, wie die Bayern am Samstag auch offiziell bestätigten. "Eric Diers Vertrag hat sich aufgrund von Einsätzen um ein Jahr verlängert. Er ist in unserer Abwehr mit seiner ganzen Persönlichkeit eine wertvolle Unterstützung", erklärte Sportvorstand Max Eberl.