Nun auch offiziell: Benes verlässt den HSV in Richtung Berlin

Laszlo Benes verlässt Zweitligist Hamburger SV und schließt sich eine Stufe höher Union Berlin an. Die Bundesliga kennt der 26-jährige Slowake bereits.

Nach der "bisher besten Phase in meiner Karriere", wie Laszlo Benes die vergangene Spielzeit beim Hamburger SV mit 13 Toren und zwölf Vorlagen persönlich einordnet, geht es für den 26-Jährigen nun eine Liga höher weiter. Wie Union Berlin am Freitag mitteilte, wechselt Benes zu den Eisernen. Zur Vertragslaufzeit machte der Klub keine Angaben.

"Mit Laszlo gewinnen wir einen vielseitig einsetzbaren Mittelfeldspieler, der unter anderem mit seinen Standards immer wieder Chancen kreieren kann. Zudem hat er in den letzten Jahren bereits viele wertvolle Erfahrungen im deutschen Fußball sammeln können, daher sind wir überzeugt, dass er unsere Mannschaft mit seinen Qualitäten verstärken wird", meinte Geschäftsführer Profifußball Horst Heldt.

Ausstiegsklausel und Ablöse

Benes weilt derzeit mit der Slowakei bei der EM in Deutschland, beim 1:2 gegen die Ukraine am 2. Spieltag durfte er ab der 60. Minute auch mitspielen, in Berlin hofft er künftig, in der Startelf stehen zu können. Schließlich kommt der offensive Mittelfeldspieler mit der Empfehlung von 40 Torbeteiligungen in zwei Jahren beim HSV und machte sich so auch für Union interessant.

Für seinen Wechsel machte Benes Gebrauch von einer in seinem Vertrag verankerten Ausstiegsklausel. Der HSV kassiert für Benes nicht mehr als zwei Millionen Euro Ablöse, da auch Borussia Mönchengladbach noch finanziell vom Transfer profitiert.

"Union ist ein sehr guter Verein in Deutschland. Ich freue mich darauf, die Mannschaft bald kennenzulernen und bin hoch motiviert, in der kommenden Saison in der Bundesliga neu anzugreifen, um den Klub bei seinen sportlichen Zielen bestmöglich unterstützen zu können", kommentierte Benes seinen Wechsel zu den Köpenickern. Die spielen nach Tabellenplatz 15 im Gegensatz zur Spielzeit 2023/24 nicht auf internationaler Bühne.

Das deutsche Oberhaus kennt Benes aus seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach und einem halben Jahr auf Leihbasis beim FC Augsburg schon ausführlich, 65-mal lief er in der Bundesliga auf. Bei den Eisernen sollen nun weitere Spiele folgen.

nik