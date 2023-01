Nun also doch: Skarke wird ein Königsblauer

Der Transfer war eigentlich geplatzt, nun die Wende: Tim Skarke wechselt von Union Berlin zum FC Schalke und wäre theoretisch schon am Dienstag gegen Leipzig einsatzfähig.

Schalke 04 hat seinen Wunsch-Flügelspieler nun doch verpflichtet. Seit November waren die Königsblauen an Tim Skarke dran, hatten mit dem Profi von Union Berlin dann auch schnell eine Einigung erzielt. Doch nach dem Jahreswechsel platzte der Transfer zunächst. Nun die Wende.

Unions Trainer Urs Fischer soll sein Veto eingelegt haben mit der Begründung, Skarke für die verbleibenden Spiele zu brauchen. Beim Pflichtspielstart der Berliner gegen die TSG Hoffenheim (3:1) am Wochenende wurde der Offensivmann nicht eingesetzt, daraufhin forcierten die interessierten Partien noch einmal ihre Bemühungen.

Mit Erfolg. Skarke wird zunächst bis zum Sommer ausgeliehen, Schalke sichert sich eine Kaufoption, die sowohl im Falle des Klassenerhalts als auch beim direkten Wiederabstieg gelten würde. "In den vergangenen Wochen haben wir intensiv um Tim gekämpft, weil er unser absoluter Wunschkandidat für die offensive Außenbahn war und ist", sagt Sportvorstand Peter Knäbel. "In den vergangenen 48 Stunden hat sich kurzfristig ein Fenster geöffnet, das wir erfreulicherweise nutzen konnten. Wir haben Tim und seine Entwicklung schon länger verfolgt und sind davon überzeugt, dass er unserer Mannschaft mit seiner Dynamik und seinen Tiefenläufen guttun wird."

Mit seinem Tempo und seiner Ballsicherheit passt Tim gut zu dem Spielstil, den ich mir vorstelle. Thomas Reis

Theoretisch wäre Skarke sogar schon am Dienstag im Heimspiel gegen RB Leipzig (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) spielberechtigt. Ob ihn Trainer Thomas Reis sofort in den Kader nimmt oder erste Trainingseindrücke abwartet und die Nominierung auf den kommenden Sonntag vertagt, wenn Schalke den 1. FC Köln empfängt, bleibt abzuwarten. "Mit seinem Tempo und seiner Ballsicherheit passt Tim gut zu dem Spielstil, den ich mir vorstelle", betont Reis. "Bei ihm kommen fußballerische Qualitäten und ein fester Charakter zusammen, das ist gerade im Kampf um den Klassenerhalt eine ganz wichtige Kombination."

Kommt auch Isidor?

Möglich, dass Schalke 04 kurzfristig sogar noch einen weiteren Flügelspieler verpflichtet. Nachdem der Transfer von Skarke geplatzt zu sein schien, hatten sich die Königsblauen auf dem Spielermarkt um Alternativen bemüht. Im Visier: Wilson Isidor. Der 22 Jahre alte Franzose steht aktuell bei Lokomotive Moskau unter Vertrag und kann sowohl im Sturmzentrum als auch auf den Flügeln spielen.

Auf der Pressekonferenz am Montag vor dem Spiel gegen Leipzig wurde Reis auf den Profi angesprochen, ein Interesse an Isidor bestritt der Trainer nicht. "Natürlich kenne ich diesen Spieler", sagte Reis. "Er hat eine sehr gute Dynamik und solange das Transferfenster noch nicht geschlossen ist, sind wir dran, unseren Kader punktuell zu verstärken." Mit Skarke ist das am späten Montagabend gelungen. Und bald auch im Fall von Isidor?

Gebrauchen könnten die Gelsenkirchener jede geeignete Kraft. Das Schlusslicht hat sich vorgenommen, das Feld von hinten aufzurollen - der erste Versuch ging schief: Schalke verlor bei Eintracht Frankfurt trotz guter Vorstellung 0:3. Reis sagte: "Wenn man so eine Leistung abliefert und dann trotzdem verliert, tut das sehr weh."