Nun 0:20! Ovtcharov gegen Ma Long diesmal ohne Satzgewinn

Im olympischen Halbfinale 2021 lieferten beide sich eines der besten Tischtennis-Matches der Geschichte. Am Freitagabend in Frankfurt ging das Duell Ovtcharov gegen Ma Long erneut für den Chinesen aus.

Bester deutscher Spieler - und doch chancenlos an diesem Freitag: Dimitrij Ovtcharov. IMAGO/MaJo

Dimitrij Ovtcharov hat die Olympia-Revanche gegen den Chinesen Ma Long verloren. Beim WTT Champions Turnier in Frankfurt unterlag der frühere Weltranglistenerste dem dreimaligen Einzel-Weltmeister am Freitagabend im Viertelfinale in 0:3 Sätzen (7:11, 7:11, 7:11).

Der 35 Jahre alte Ovtcharov wartet damit weiter auf den ersten Sieg gegen den seiner Meinung nach besten Tischtennis-Spieler der Geschichte. 20:0 für Ma Long lautet die Bilanz zwischen den beiden nach nunmehr 20 direkten Duellen bei internationalen Turnieren.

Das bekannteste und beste Spiel der beiden war 2021 das Halbfinale bei den Olympischen Spielen in Tokio. Da gewann der ebenfalls 35 Jahre alte Ma Long gegen Ovtcharov erst mit 11:9 im siebten Satz.

Sein Halbfinal-Gegner in Frankfurt ist nun der 17-jährige französische Shootingstar Felix Lebrun. Die Nummer acht der Weltrangliste siegte nach Abwehr eines Matchballs noch mit 3:2 gegen den Timo-Boll-Bezwinger Lee Sang Su aus Südkorea.