Nummer zwei vom niederländischen Meister: FC verpflichtet Ziemer

Bereits zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit schlägt der 1. FC Köln bei FC Twente zu. Neben Annalena Stolze wird auch Taylor Ziemer in der kommenden Spielzeit das FC-Trikot tragen.

Die US-Amerikanerin ist somit bereits die zweite Akteurin, die in diesem Sommer vom niederländischen Meister FC Twente aus den Niederlanden an den Rhein wechselt. Als Mittelfeldspielerin traf die 25-Jährige neun Mal in 20 Spielen, sammelte zudem bereits Champions-League-Erfahrung.

Zwei College-Awards für Ziemer

"Mit Taylor Ziemer haben wir eine torgefährliche Mittelfeldspielerin verpflichtet, die über eine gute Technik verfügt und offensiv flexibel einsetzbar ist", freut sich Kölns Bereichsleiterin Frauen- und Mädchen-Fußball, Nicole Bender-Rummler. "Taylor bringt Temperament mit auf den Platz und hat einen großen Teil zur Meisterschaft von Twente beigetragen. Wir freuen uns, dass sie sich jetzt für den FC und die Frauen-Bundesliga entschieden hat."

Ziemer durchlief die Juniorinnen-Nationalteams der USA bis zur U 19, spielte zudem für die Virginia Cavaliers und die Texas A&M Aggies während ihrer College-Zeit. Dabei wurde sie zweimal mit dem "Gatorade Player of the Year award" ausgezeichnet, der den besten College-Athleten in Kalifornien überreicht wird.

"Ich wurde herzlich empfangen und freue mich sehr auf meinen neuen Club. Ich hatte hier direkt ein sehr positives Gefühl. Der FC hat viele Fans und die Stadt ist cool", blickt Ziemer zuversichtlich auf ihre Zeit bei den Kölnern voraus. "Ich möchte hier gute Spiele abliefern und ich kann es gar nicht erwarten, mit meinem neuen Team für eine erfolgreiche Saison zu sorgen."