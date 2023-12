Nummer 91: Shiffrin hält Goggia in Schach - Aicher rast auf Platz 6

Mikaela Shiffrin hat am Samstag ein italienisches Duo knapp in die Schranken gewiesen und sich in der Abfahrt von St. Moritz den Sieg gesichert. Emma Aicher überraschte mit einem Top-Ergebnis.

Federica Brignone hatte als erste Starterin die erste Richtzeit gesetzt und dabei eine enge Linie gewählt. Bald war die Italienerin eine Position nach hinten versetzt: Mikaela Shiffrin fuhr trotz einer kleinen Korrektur im Schlussabschnitt auf die Spitzenposition - 17 Hundertstel hatte die US-Amerikanerin Brignone abgenommen. Die Bestzeit der 28-Jährigen sollte bis zum Ende halten, da die italienische Speed-Queen Sofia Goggia, noch am Freitag überlegene Super-G-Siegerin, 0,15 Sekunden hinter ihr zurück blieb. Für Shiffrin war es der vierte Sieg in einer Abfahrt, insgesamt der 91. Erfolg im Weltcup.

Auícher sammelt Selbstvertrauen - Weidle nicht ganz zufrieden

Auch dahinter war es mit etwas Abstand knapp auf den Plätzen. Hinter dem ÖSV-Duo Cornelia Hütter (+0,28) und Mirjam Puchner (+0,39) sorgte Emma Aicher (+0,43) für eine sehr positive Überraschung und fuhr mit Platz sechs nach Platz neun im Slalom von Flachau im Januar und Rang fünf im Super-G von Kvitfjell ihr drittes Top-Ten-Ergebnis ein. Aicher, die im Ziel beim Blick aufs Ergebnis jubelnd die Arme hochgerissen hatte, war natürlich höchst zufrieden: "Ich hoffe, es geht in der Richtung weiter, das wäre schon schön", kommentierte Aicher in der ARD ihre starke Vorstellung und blickte zuversichtlich auf den Super G am Sonntag voraus: "Schnell fahren, Spaß haben - und dann sehen, was dabei raus kommt."

Mit der eigentlich stärker eingeschätzten Kira Weidle stand eine zweite Deutsche in den Top Ten. Die Stuttgarterin konnte sich in dem engen Rennen ein wenig für ihre schlechte Leistung vom Vortag rehabilitieren. Im Super-G am Freitag hatte die 27-Jährige lediglich Rang 26 belegt und danach von einer "vermurksten" Fahrt gesprochen. Von echter Zufriedenheit wollte sie diesmal dennoch nicht sprechen. Die Platzierung "ist nicht das wo ich hin will, aber nach gestern ganz in Ordnung", sagte Weidle.

