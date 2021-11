Nummer 50! Djokovic besiegt Rublev - Duell mit Zverev möglich

Topfavorit Novak Djokovic hat sich beim Saisonabschluss in Turin fürs Halbfinale qualifiziert und wäre dort Gegner von Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev.

Der serbische Weltranglistenerste gewann am Mittwochnachmittag mit dem 6:3, 6:2 gegen den Russen Andrey Rulev auch sein zweites Vorrundenspiel und steht damit vorzeitig als Sieger der grünen Gruppe fest. Für Djokovic war der Zweisatzsieg gegen Rublev der 50- Matcherfolg in diesem Kalenderjahr - die Bilanz liest sich exakt 50:6. Rublev kann seinen 50. Sieg (49:21) in diesem Jahr am Freitag einfahren, wenn er gegen Ruud gewinnen sollte.

Der 34-jährige Djokovic hat die ATP Finals bereits fünfmal gewonnen, letztmals allerdings 2015. In seinem ersten Spiel in Turin besiegte der Weltranglistenerste den Norweger Casper Ruud.

Zverev muss gegen Hurkacz gewinnen

Zverev muss vor einem möglichen Duell mit Djokovic noch ein Vorrunden-Aus vermeiden. Für das Weiterkommen braucht der 24-jährige Hamburger am Donnerstag (14 Uhr) einen Sieg gegen den polnischen Turnier-Debütanten Hubert Hurkacz.

Nur dann würde er seine Gruppe als Zweiter hinter dem russischen Weltranglistenzweiten Daniil Medvedev beenden.