Nummer 300? Darum feiert Dotchev gegen den SVWW noch nicht

Der FC Erzgebirge Aue tritt am Freitagabend beim SV Wehen Wiesbaden an, auf der Trainerbank nimmt Pavel Dotchev Platz. Aber nicht zum 300. Mal. Das Jubiläum muss warten.

Er ist Rekordtrainer der 3. Liga, nur einer kann Pavel Dotchev noch folgen. Stefan Krämer, seit Beginn der Saison beim SV Meppen verantwortlich, fungierte bislang in 283 Drittliga-Partien als Trainer. Bielefeld, Cottbus, Erfurt, Uerdingen und Magdeburg waren weitere Stationen, 17 Spiele ist Krämer noch von der 300 entfernt.

Und Dotchev? Der kehrte im Winter auf den Cheftrainerposten bei Erzgebirge zurück und baute seine Bilanz mit bislang fünf Partien auf 297 aus. Nicht 299, wie andere Statistiken aufweisen. Der Grund: Dotchev verbüßte in seiner langen Laufzeit zwei Sperren und musste sich da jeweils vertreten lassen.

Die 300 muss also warten, weil der Bulgare in der Saison 2019/20 am 33. Spieltag als Trainer von Viktoria Köln im Duell gegen 1860 München (2:0) aufgrund einer Gelbsperre fehlte und von Markus Brzenska vertreten wurde. Auch in der Spielzeit 2020/21 erwischte es Dotchev am 33. Spieltag, wieder hatte der 57-Jährige vier Gelbe Karten und durfte nicht auf der Bank des MSV Duisburg Platz nehmen. Philipp Klug führte in Abwesenheit von Dotchev die Zebras zu einem 2:2 gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Zwei Gelbsperren verhindern also das Jubiläum des Aue-Coaches in Wiesbaden. Die 300 wird für Dotchev, der mit den Veilchen zehn Punkte aus den ersten fünf Partien im Kalenderjahr 2023 holte, erst am 25. Spieltag fallen, wenn Aue im brisanten Sachsen-Derby bei Dynamo Dresden antreten wird. Vorausgesetzt, Dotchev handelt sich nicht vorher wieder eine Sperre ein.