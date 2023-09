Nummer 14 für den HSV? Verhindert der BTSV das schlechte Omen? Das bringt der 8. Spieltag ...

Der 8. Spieltag in der 2. Liga startet mit einem Topspiel, in dem zwei Serien auf dem Prüfstand stehen, sowie Spiel eins des FC Schalke nach Thomas Reis. Zwei formstarke Teams treffen sich in Berlin. Verhindert Braunschweig das schlechte Omen? Das bringt der 8. Spieltag ...

Am Freitagabend geht im Volksparkstadion das Flutlicht für das Topspiel an: Wie reagiert der HSV (3.) nach den zuletzt zwei blamablen Niederlagen bei den Aufsteigern Elversberg (1:2) und Osnabrück (1:2) gegen Tabellenführer Düsseldorf? Trainer Tim Walter hat die Intensität bei seinem Team hochgefahren. Reicht das? Die Bilanz spricht für Hamburg, das in sechs Zweitliga-Duellen zweimal gewann und viermal remis spielte gegen die Fortuna. Und: Hamburg ist seit 13 Heimpartien ungeschlagen. Allerdings ist auch F95 seit fünf Auswärtsspielen unbezwungen - kein Team hat aktuell eine längere Serie.

Eine Serie bräuchte auch der FC Schalke 04 - die muss er aber ohne Thomas Reis schaffen. Die Königsblauen haben sich nach dem 1:3 bei St. Pauli und dem Absturz auf den Abstiegs-Relegationsplatz vom Trainer getrennt. S04 hat bisher 15 Gegentreffer kassiert, nur Köln 1998/99 (16) und St. Pauli 2002/03 (25) fingen sich nach einem Abstieg seit 1995/96 mehr. Gelingt bei Ron Schallenbergs Rückkehr nach Paderborn die Wende?

"Souveräne" 96er erwarten den SVWW - Verhindert Braunschweig das schlechte Omen?

Es läuft rund bei Hannover, sieben Punkte aus den letzten drei Spielen, darunter das 1:1 zuletzt bei Primus Düsseldorf. Mit Cedric Teuchert stellt 96 zudem den Topscorer (7 Tore, 3 Vorlagen). Die Vorzeichen für Samstag gegen Wiesbaden stehen gut. Trainer Stefan Leitl, der sein Team "souveräner als letzte Saison" sieht, hat seine zwei Duelle mit dem SVWW nicht verloren, sein gegenüber Markus Kauczinski sein einziges gegen Hannover schon.

Verloren haben Karlsruhe und Kiel zuletzt häufiger, der KSC holte nur einen Punkt aus den letzten drei, Kiel keinen aus den letzten zwei Partien. Ging Karlsruhe die Spiele nicht körperbetont genug an? Die Badener sorgten nur für 60 Spielunterbrechungen (die wenigsten), die Störche dagegen mit 107 Regelwidrigkeiten ligaweit für die meisten.

Rostock musste zuletzt drei Niederlagen einstecken. Nun kommt aber Braunschweig, das noch punktlos in der Fremde ist und zudem länger auf Goalgetter Ujah verzichten muss. Für den BTSV wäre eine Pleite ein schlechtes Omen: Die Eintracht startete nur 2002/03 mit vier Auswärtsniederlagen und stieg am Ende ab.

Hält Herthas Trend auch gegen das noch ungeschlagene St. Pauli?

Mit dem Abstieg will Hertha nicht schon wieder etwas zu tun haben, mit neun Punkten aus den letzten vier Spielen hat sich der Hauptstadt-Klub nun auch in der 2. Bundesliga angemeldet und die Abstiegsplätze verlassen. Mit St. Pauli kommt am Samstagabend der einzig noch ungeschlagene Zweitligist (3/4/0), der seine letzten drei Duelle mit den Berlinern allerdings ohne Punkte beendete.

HSV-Bezwinger Osnabrück trifft auf den FCK-"Mix"

Legt Osnabrück am Sonntag nach dem Coup gegen den HSV, dem ersten Saisonsieg, direkt gegen Kaiserslautern nach? Der FCK kommt allerdings mit der Empfehlung von 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen. "Es ist momentan ein Mix aus allem, der uns erfolgreich macht", sagte FCK-Stürmer Ache, der schon sechs Tore auf dem Konto hat.

Aches Ex-Klub Fürth hat durch das wilde 4:3 gegen den KSC den Relegationsplatz und Gegner Elversberg durch drei Dreier in Folge den letzten Rang verlassen. Wer setzt an der Kaiserlinde seinen Gang ins gesicherte Mittelfeld fort?

In Nürnberg treffen sich zwei Klubs, die zuletzt nicht üppig punkteten, aber reichlich was abbekamen: Der Club und Magdeburg sind die einzigen, die in dieser Spielzeit bereits eine dreistellige Anzahl an Fouls einstecken mussten - der FCN 100, der FCM 101. Gehen beide Klubs etwas sanfter miteinander um? Im bisher einzigen Duell in Nürnberg im November 2022 gab es immerhin acht Gelbe Karten (je vier) - und ein 2:1 für die Gäste.