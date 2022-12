Nummer 11: Upamecano verlängert Bayerns WM-Final-Serie

Bayern München ist auch im elften WM-Finale in Folge vertreten. Inter Mailand allerdings ebenso.

Alles begann im Jahr 1982: Im Finale zwischen Deutschland und Italien (1:3) liefen mit Karl-Heinz Rummenigge, Wolfgang Dremmler und Paul Breitner drei Bayern-Akteure auf. Auf Seiten der Squadra Azzura stand Inter Mailands Giuseppe Bergomi in der Startelf.

Beide Vereine setzten ihre jeweiligen Serien in den folgenden neun WM-Endspielen fort: Bis 2018 kam jeweils mindestens ein Bayern- wie eben auch ein Inter-Profi zum Einsatz. Meistens war der FC Bayern sogar mehrfach vertreten, im Finale 2014 starteten gleich sieben Akteure vom deutschen Rekordmeister. Eng wurde es dagegen in Russland, als der damalige Bayern-Akteur Corentin Tolisso auf Seiten Frankreichs eingewechselt wurde - in der Startelf fand sich keiner wieder.

Upamecano sorgt für 40-jähriges "Final-Jubiläum"

Vier Jahre später konnte der FC Bayern bei der WM 2022 nun aber sein 40-jähriges "Final-Jubiläum" feiern: Denn Dayot Upamecano fand sich in der ersten Elf des Titelverteidigers wieder, seine Klubkollegen Kingsley Coman (später als Joker gekommen) und Benjamin Pavard saßen zudem bei Anpfiff gegen Argentinien auf der Bank.

Zumindest zu Anpfiff war noch nicht klar gewesen, ob auch Inter diese Serie wird verlängern können. Denn Lautaro Martinez hatte wie in den jüngsten drei Partien in Katar nur auf der Bank gesessen. Ein weiterer Akteur hatte sich nicht in den beiden Finalkadern gefunden. Doch letztlich hielten auch die Nerazzurri diese stolze WM-Finalserie in der elften Ausgabe am Stück aufrecht, denn Lautaro kam in der Verlängerung zu seinen Einsatzminuten im Endspiel gegen Frankreich.