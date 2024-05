Nummer 1 auch virtuell Nummer 1? Die besten Deutschen in FC 24

Die besten Deutschen in FC 24 Ultimate Team

Im Rennen um die stärkste deutsche Goldkarte in Football Ultimate Team (FUT) machen die DFB-Damen den Herren erstmals Konkurrenz. Die besten 17 Objekte verfügen allesamt über mindestens 85 Punkte als Overall-Rating. Wer kommt am nächsten an die 90 heran? kicker eSport/EA SPORTS