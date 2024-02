Nullnummer und fünf Ausfälle: RWO startet mit langen Gesichtern ins neue Jahr

Eines von zwei Assen im Ärmel hat Rot-Weiß Oberhausen zum Jahresauftakt bereits gezückt, der Abstand zur Tabellenspitze hat sich aber kaum verändert. Das 0:0 im Nachholspiel gegen Borussia Mönchengladbach II hatte zudem personell einen äußert bitteren Nachgeschmack.

Die ganze Weihnachtspause lang sprach man bei Rot-Weiß Oberhausen von den zwei ausstehenden Nachholspielen, nach denen sich der Abstand auf Spitzenreiter Bocholt von beträchtlichen zehn auf schlanke vier Punkte verkürzt haben würde. Nun ist das erste March gespielt, und es reichte in der vierten Ansetzung bei der U 23 von Borussia Mönchengladbach lediglich zu einem in jeder Beziehung unergiebigen 0:0. Da wurden Gesichter länger.

Fünf Ausfälle gegen Lippstadt

Zu beklagen waren nämlich nicht nur zwei weitere liegengelassene Punkte, sondern auch eine Gelb-Rote Karte für Cotrell Ezekwem, die jeweils fünfte Gelbe Karte für die Verteidiger Timo Stappmann, Pierre Fassnacht und den Sechser Kerem Yalcin sowie schon vor dem Anpfiff der Ausfall von Abwehrchef Nico Klaß. Der 26-Jährige schrie beim Aufwärmen auf: Verdacht auf Bandscheibenvorfall, eine lange Pause droht. Trainer Jörn Nowak war vom Auftritt seiner Mannschaft letztendlich bedient, wirft aber nicht die Flinte ins Korn: "Spielerisch war es gegen eine tiefstehende Fünferkette schwer, das ist ja die Königsdisziplin für eine Offensivformation. Personell hatten wir in der Hinrunde vor dem Spiel in Rödinghausen eine ähnliche Situation." Das hatte RWO dann mit 4:0 gewonnen.

Daheim kommt auf die Kleeblätter nun am Freitag der SV Lippstadt auf sie zu, bevor es zu drei Treffen auf fremde Plätze geht: Velbert am 6., Aachen am 10., Gütersloh am 17. Februar - kerniges Programm zum Auftakt des Jahres.

Finanzierungsprojekt "Kleeblatt-Anleihe" startet Anfang Februar

Noch vor dem Spiel in Gladbach hatte der Verein ein für die Regionalligen bislang einzigartiges Projekt vorgestellt, die "Kleeblatt-Anleihe". Anhänger und Freunde des im Dezember 120 Jahre alten Vereins können ab dem 2. Februar und bis zum 15. März (die Frist kann verlängert werden) Anleihen zu 250 Euro (es geht auch mehr, aber das ist die Stückelung) zeichnen. Als "Ziel und Hoffnung" rechnet Vorstandsvorsitzender Thomas Binder mit "500.000 bis 700.000 Euro".

Die Laufzeit beträgt sieben Jahre, die Verzinsung pro Jahr vier Prozent. Boni gibt es auch: beim Aufstieg wie beim Gewinn des Niederrheinpokals drei Prozent plus, für jede Saison in der 3. Liga ohne Abstieg zwei Prozent. Das geliehene Geld ist interessanterweise nicht für die Profis gedacht, sondern dient vor allem der Verbesserung der Infrastruktur (demnächst sind etwa neue elektronische Werbebanden fällig) und der allgemeinen Liquidität.

Dazu passt, was Jörn Nowak auf die Frage nach möglichen Transfers noch im Winter sagt: "Hier ist immer alles eine Frage der Mittel, und der Weihnachtsmann hat uns keine Goldbarren unter den Baum gelegt." Am Mittwoch dann gab der Verein die Verpflichtung von Phil Sieben bekannt.