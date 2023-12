Nuhiu verlängert und wechselt im Anschluss ins Trainerteam

Adthe Nuhiu bleibt Altacher. Der Offensivspieler hat sein Arbeitspapier bis Sommer 2025 verlängert und wechselt anschließend in den Betreuerstab der Vorarlberger.

Der SCR Altach und Angreifer Atdhe Nuhiu haben sich auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit um eine weitere Saison bis Sommer 2025 geeinigt. Anschließend wechselt der Torjäger in den Trainerstab des Klubs.

Atdhe Nuhiu wurde im Sommer 2021 von Apoel Nikosia verpflichtet und kam seither in 80 Pflichtspielen für Altach zum Einsatz. Insgesamt gelangen dem großgewachsenen Stürmer in den zurückliegenden zweieinhalb Saisons 20 Treffer und sieben Assists.

Nach seiner aktiven Karriere wird Nuhiu dem SCR Altach erhaltenbleiben und in den Trainerstab eingegliedert werden. Bereits während seiner Zeit in England hat Nuhiu mit seiner Trainerausbildung begonnen und verfügt aktuell über die UEFA A-Lizenz.

Fokus auf Rolle als Spieler

"Der SCR Altach und seine Fans sind mir in den vergangenen zweieinhalb Jahren sehr ans Herz gewachsen, bei allen Höhen und Tiefen, die wir gemeinsam erlebt haben. Ich sehe es als enorme Wertschätzung, dass mir der Verein anschließend an meine aktive Karriere den Einstieg in die Trainerlaufbahn ermöglicht. Der Fokus liegt für mich jetzt aber voll auf meiner Rolle als Spieler, in der ich meinen Beitrag dazu leisten möchte, dass wir erfolgreich sind", erklärt Nuhiu.