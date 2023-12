Nuggets setzen Ausrufezeichen

Durchatmen bei den Dallas Mavericks. Während die Texaner nicht im Einsatz waren, ließ ein Konkurrent im Kampf um die Play-offs Federn. Denn die Golden State Warriors, mit Ex-Dallas Coach Don Nelson, verloren bei den San Antonio Spurs. Ein Ausrufezeichen setzten hingegen die Denver Nuggets beim Erfolg gegen die Phoenix Suns.

Konnte die Niederlage in Denver auch nicht verhindern: Shaquille O´Neal. imago

Dank ihres gewohnt starken Starduos Allen Iverson (31 Punkte) und Carmelo Anthony (25) gewannen die Denver Nuggets ihr Heimspiel gegen die Phoenix Suns mit 126:120. Von Beginn an bestimmte der Gastgeber die Partie, lag kurzzeitig sogar bis zu 14 Punkte in Front. Doch durch einen gut aufgelegten Barbosa (27 Punkte) und einen treffsicheren Amare Stoudemire (9 von 12 aus dem Feld) gingen die Suns knapp drei Minuten vor Schluss erstmals in dieser Partie in Führung (113:112). Die Nuggets suchten in dieser Phase ihre beiden Topstars, und diese drehten die Begegnung wieder zu ihren Gunsten. Die Entscheidung fiel, als Suns-Center Shaquille O´Neal sechs Sekunden vor Schluss seine beiden Freiwürfe vergab. Denver rutscht durch diesen Sieg auf Platz acht der Western Conference und wäre momentan für die Play-offs qualifiziert.

Die San Antonio Spurs leisteten den Dallas Mavericks mit einem 116:92-Sieg gegen Golden State Schützenhilfe. In guter Form präsentierten sich bei den Spurs Tony Parker (26 Punkte) und Tim Duncan (17 Punkte/ 12 Rebounds). Die Warriors erwischten hingegen einen rabenschwarzen Tag. Bezeichnend für das Spiel der Kalifornier ist die Bilanz von Stephen Jackson, der nur zwei seiner zwölf Versuche aus dem Feld verwerten konnte.

Im Osten nichts Neues

Die Boston Celtics gaben sich auch gegen die Chicago Bulls keine Blöße (106:92) und bleiben weiter das beste Team der NBA. Das Führungstrio aus Garnett, Allen und Pierce punktete zweistellig. Bei noch acht ausstehenden Partien dürfte den Celtics der Sieg in der Eastern Conference kaum noch zu nehmen sein.

Spannend ging es in den Begegnungen Orlando - New Orleans und Sacramento – Houston zu. Während in Orlando knapp der Gast die Oberhand behielt (97:98), weil Magic-Spieler Dooling den entscheidenden Wurf vergab, triumphierte in Sacramento der Gastgeber (99:98). Tragischer Held auf Seiten der Rockets war Tracy McGrady. Der 29-jährige erzielte zwar 32 Punkte, vergab aber mit der Schlusssirene den möglichen Sieg.