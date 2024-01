Nuggets kassieren höchste Saison-Pleite in New York - Celtics siegen deutlich

Die New York Knicks sind in der Eastern Conference das Team der Stunde. Beim fünften Sieg in Serie sorgt die Mannschaft für die höchste Saisonpleite des Titelverteidigers. Auch Rekordchampion Boston siegte deutlich. Die NBA am Freitagmorgen.

Die New York Knicks haben den Titelverteidiger klar besiegt. Getty Images