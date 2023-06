Nüsken: "Daran kann ich wachsen"

Vor einem Jahr wurde Sjoeke Nüsken aus dem EM-Kader gestrichen. Jetzt will sie richtig angreifen - unabhängig von der eigenen Position.

Die Enttäuschung war groß, der Traum geplatzt. Vor einem Jahr gehörte Sjoeke Nüsken zu den Spielerinnen, die kurz vor der Europameisterschaft in England von Bundestrainerin Martina-Voss-Tecklenburg noch aus dem DFB-Kader gestrichen wurden. "Das war keine einfache Situation für mich", gibt die 22-Jährige zu. "Aber daran kann ich wachsen und viel mitnehmen." Das hat sie gemacht und bei Eintracht Frankfurt eine gute Saison gespielt, die mit Tabellenplatz 3 endete. Damit hat sich die Eintracht die Teilnahme an der ersten Qualifikations-Runde zur Champions League gesichert.

Nüsken wird dann nicht mehr das Adler-Trikot tragen. Champions League spielt sie dennoch - mit dem FC Chelsea. Die Nationalspielerin (15 Einsätze) wechselt zum englischen Meister. "Ich wollte in die Women's Super League wechseln, weil es eine gute Liga ist, weil der englische Fußball sehr cool ist und es das Richtige ist."

Vorläufig zählt aber nur die WM in Australien und Neuseeland. Am 24. Juli beginnt das Turnier für die deutsche Mannschaft mit der Partie gegen Marokko. Seit Dienstag trainieren die deutschen Fußballerinnen auf dem adidas-Campus in Herzogenaurach. Und Nüskens Anspruch ist es, in diesem Jahr nicht zu den Enttäuschten zu gehören, die das Turnier nur im Fernsehen verfolgen können. Sie sagt: "Ich werde bei der Vorbereitung alles geben und schauen, wofür es diesmal reicht. Ich habe eine gute Saison gespielt und kann selbstbewusst auftreten."

Bei der Eintracht hat sie meist in der Innenverteidigung agiert. Ihre bevorzugte Position ist das aber nicht. "Ich spiele am liebsten im Mittelfeld, auf der Acht." Im DFB-Team ist die ehemalige Junioren-Nationalspielerin schon auf vielen Positionen zum Einsatz gekommen. Und im Endeffekt wird es Sjoeke Nüsken fast egal sein, wo sie aufläuft: Hauptsache, sie ist bei der Weltmeisterschaft dabei.