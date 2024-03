Nürtingen in der neuen Saison mit Torhüter-Trio

Schon länger ist bekannt, dass Sophie Leenen zur neuen Saison vom Drittligisten TuS Steißlingen zur TG Nürtingen wechselt. Nun hat der TG Nürtingen mit einer Vertragsverlängerung die Kaderplanungen auf der Torhüterposition abgeschlossen und wird mit einem Trio in die neue Saison gehen.

Elisa Thoma und Rena Keller werden in der neuen Saison gemeinsam mit Sophie Leenen das Nürtinger Tor hüten. TG Nürtingen

Rena Keller, welche zu dieser Saison von der SG Schozach-Bottwartal nach Nürtingen kam, hat ihren Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. „Wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, den auslaufenden Vertrag von Rena Keller zu verlängern. Wir wollten Rena unbedingt halten. Sie zählt zu den Top-Torhüterinnen der Liga und wir sind glücklich darüber, eine für alle passende Lösung gefunden zu haben", freut sich Philipp Henzler, sportlicher Leiter der TG Nürtingen.

„Ich habe meinen Vertrag verlängert, weil ich mich in der Mannschaft wohl fühle und mit den Mädels noch ein paar Siege einfahren möchte", so die 20-Jährige. Sie sei dem Verein sehr dankbar, dass „wir gemeinsam eine gute Lösung für meine berufliche Situation finden konnten und dass mir die TGN entgegengekommen ist."

Philipp Henzler ergänzt: „Es ist für unsere Spielerinnen eine Herausforderung, ihre berufliche Ausbildung und Zweitliga-Handball unter einen Hut zu bekommen. Deshalb versuchen wir in diesem Fall Rena dabei zu unterstützen."

Eigengewächs

Da Rena Keller im Sommer ein Studium in Villingen-Schwenningen anfängt und nicht zu jeder Trainingseinheit zur Verfügung steht, geht der TG Nürtingen mit einem Trio im Tor in die neue Saison.

Eigengewächs Elisa Thoma rückt in den Zweitliga-Kader auf. Parallel wird sie ihr letztes Jahr A-Jugend in Göppingen spielen. "Ich bin unglaublich stolz darauf, dass Elisa als Nürtinger Eigengewächs den Sprung in die 2. Liga geschafft hat", freut sich Philipp Henzler.

„Bei der TGN habe ich das Handballspielen gelernt. Ich freue mich sehr, nach längerer Trainingsbeteiligung nun ein offizielles Teammitglied bei meinen Vorbildern zu sein", sagt Elisa Thoma. Sie verbinde viele schöne Erinnerungen an den Verein, „vor allem mein erster Zweitliga-Einsatz mit 16 Jahren war ein besonderes Erlebnis für mich".