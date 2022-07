Nürnbergs Schäffler vor Wechsel nach Dresden

Manuel Schäffler wird den 1. FC Nürnberg verlassen. Den Stürmer zieht es zu Dynamo Dresden.

Ein entsprechender Bericht der "Bild" ist nach kicker-Informationen korrekt. Der 33-jährige Stürmer soll beim Drittligisten einen Zweijahresvertrag erhalten. Sollte die SGD in die 2. Liga zurückkehren, dürfte sich das dann auch durch Prämien an den FCN auszahlen.

Schäffler kam 2020 vom SV Wehen Wiesbaden nach Nürnberg. In 50 Punktspielen erzielte der gebürtige Fürstenfeldbrucker seitdem 14 Tore. Trotzdem war klar, dass der Angreifer wohl in diesem Sommer nochmal eine neue Herausforderung sucht, zuletzt wurde er auch mit dem 1. FC Saarbrücken in Verbindung gebracht.

Nach Dresden bringt der 1,89 Meter große Stürmer geballte Erfahrung mit: Für 1860 München, Duisburg, Ingolstadt, Wehen Wiesbaden und den Club absolvierte er exakt 200 Zweitliga-Spiele und erzielte 48 Tore. Außerdem lief er 188-mal in der 3. Liga für Kiel und den SVWW auf (65 Tore).